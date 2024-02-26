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瑞典將成會員國 北約秘書長：聯盟更為強大安全

中央社布魯塞爾26日綜合外電報導
北約秘書長史托騰柏格。(路透)
北約秘書長史托騰柏格。(路透)

匈牙利國會今天批准瑞典加入北大西洋公約組織（NATO）的申請，掃除瑞典入盟的最後障礙。北約秘書長史托騰柏格對此表示，北約軍事聯盟很快會「變得更加強大安全」。

法新社報導，史托騰柏格（Jens Stoltenberg）於社群媒體X平台發文寫道：「既然所有盟國都已批准，瑞典將成為第32個北約成員國。瑞典的加入會使我們所有盟國變得更強大、更安全。」

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）也在X平台發布聲明說：「今天是歷史性一天…瑞典準備好承擔自身對於歐洲－大西洋安全的責任。」

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）同樣於X平台發文指出：「對我們的聯盟而言，這是歷史性一天。瑞典，我們期盼很快歡迎你們加入北約。」

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）也在X平台談到匈牙利國會的批准，「這項決定壯大了我們的聯盟，進而強化了歐洲和全球的安全」。

路透報導，2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，瑞典放棄長期以來的不結盟政策，盼求加入北約獲得更大程度的安全。

芬蘭與瑞典同為2022年俄國侵略烏克蘭後申請加入北約，芬蘭去年如願入盟，瑞典卻得多等，是因土耳其和匈牙利是北約內部跟俄羅斯關係最好的成員，對瑞典加入北約始終有雜音。

土耳其稱庫德族工人黨（PKK）以瑞典為根據地，因此拒絕批准瑞典加入，要瑞典對庫德族工人黨採取更強硬行動。後來瑞典修改法令並放寬軍售規則安撫土耳其。

匈牙利因沒提出具體要求，拖住瑞典的原因並不明確，不過瑞典對匈牙利在民族主義總理奧班（Viktor Orban）治下的民主多所抨擊，讓布達佩斯當局相當惱火。

在土耳其放行後，匈牙利成為擋住瑞典入北約的最後一塊絆腳石，也讓奧班面臨來自北約盟國的壓力。

瑞典總理克里斯特森本月23日訪問匈牙利，並達成包括出售戰機在內的軍購協議後，使匈牙利國會可望投票同意讓瑞典加入北約。

如今匈牙利國會終於批准，瑞典即將成為北約第32個成員國。

瑞典 北約 土耳其

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