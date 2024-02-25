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布吉納法索天主教會恐攻 至少15平民喪生

中央社布吉納法索瓦加杜古25日綜外電報導
布吉納法索警方執行任務。資料照，非文中事件。(路透)
布吉納法索警方執行任務。資料照，非文中事件。(路透)

西非國家布吉納法索北部一個天主教會的牧師表示，今天主日彌撒期間遭遇「恐怖攻擊」，造成至少15位平民喪生。

天主教多立（Dori）教區牧師沙瓦杜哥（Jean-Pierre Sawadogo）致法新社聲明說：「我們想讓你們注意到，埃薩卡內村（Essakane）天主教社群今天2月25日聚會禱告時遭遇恐怖攻擊。」

他表示，初步統計有15人罹難、兩人受傷。

沙瓦杜哥呼籲讓布吉納法索和平安全得以維護，譴責「繼續造成死亡和破壞的人」。

這是活躍這個地區的聖戰團體犯下的最新一起殘暴行徑，他們當中有的鎖定基督教會，也曾有神職人員遭到綁架。

布吉納法索是廣袤沙赫爾沙漠（Sahel Desert）地區一部分，自從2011年利比亞內戰以來，當地就深陷有增無減極端主義暴力之中。布吉納法索北方的馬利已於2012年遭到極端主義分子掌控。

自從2015年以來，這股聖戰分子叛亂趨勢就外溢布吉納法索和尼日。

政府對聖戰分子暴力活動束手無策，導致陸軍上尉卓爾（Ibrahim Traore）2022年奪取權力，在當時是布吉納法索不到一年之內因為相同原因而爆發的第2場政變。

相關暴力已在這個西非國家奪走約2萬條人命，造成逾200萬人流離失所。

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