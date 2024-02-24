澤倫斯基稱沒有人會坐視烏克蘭滅亡、普亭「必輸到一無所有」

俄烏戰爭於2月24日正式屆滿2年，烏克蘭總統澤倫斯基偕同義大利、加拿大和比利時等國領謝參加周年活動發表談話，宣示俄國總統普亭「絕對會輸到一無所有」，儘管烏軍近來在戰場上屢遭挫敗。（路透）

英國衛報報導，俄烏戰爭於2月24日正式屆滿2年，烏克蘭 總統澤倫斯基 當天邀請義大利 、加拿大和比利時等國領導人參加周年活動，強力宣示俄羅斯總統普亭「絕對會輸到一無所有」，儘管烏軍近來在戰場上屢吞敗仗。

澤倫斯基在活動上偕同義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、加拿大總理魯多（Justin Trudeau）和比利時總理德克魯（Alexander De Croo），以及歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）等領袖發表談話。

澤倫斯基表示，「兩年前我們在這裡和敵軍交火，兩年後我們在這裡和盟友齊聚一堂」，「任何正常人都希望戰爭結束，但是沒有人會坐視烏克蘭滅亡。」

周年活動的地點位於基輔郊區霍斯托梅爾機場（Hostomel Airport），當時烏軍在該處成功擊退俄國傘兵。

後續澤倫斯基也和美國總統拜登通話，在烏軍近來屢遭挫敗的背景下展現團結一心，尤其近來烏東重鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）失守。

另一方面，國際形勢也不容烏克蘭樂觀。烏克蘭軍備和防空飛彈逐漸吃緊，美國眾院卻極力阻擋援助烏克蘭、以色列和台灣的包裹法案。