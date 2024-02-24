我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

春來了？暖冬持續 下周異常暖流籠罩全國

紐約房產欺詐案川普敗訴 30天內得上訴 法官不准拖延罰金

澤倫斯基稱沒有人會坐視烏克蘭滅亡、普亭「必輸到一無所有」

編譯盧思綸／即時報導
俄烏戰爭於2月24日正式屆滿2年，烏克蘭總統澤倫斯基偕同義大利、加拿大和比利時等國領謝參加周年活動發表談話，宣示俄國總統普亭「絕對會輸到一無所有」，儘管烏軍近來在戰場上屢遭挫敗。（路透）
俄烏戰爭於2月24日正式屆滿2年，烏克蘭總統澤倫斯基偕同義大利、加拿大和比利時等國領謝參加周年活動發表談話，宣示俄國總統普亭「絕對會輸到一無所有」，儘管烏軍近來在戰場上屢遭挫敗。（路透）

英國衛報報導，俄烏戰爭於2月24日正式屆滿2年，烏克蘭總統澤倫斯基當天邀請義大利、加拿大和比利時等國領導人參加周年活動，強力宣示俄羅斯總統普亭「絕對會輸到一無所有」，儘管烏軍近來在戰場上屢吞敗仗。

澤倫斯基在活動上偕同義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、加拿大總理魯多（Justin Trudeau）和比利時總理德克魯（Alexander De Croo），以及歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）等領袖發表談話。

澤倫斯基表示，「兩年前我們在這裡和敵軍交火，兩年後我們在這裡和盟友齊聚一堂」，「任何正常人都希望戰爭結束，但是沒有人會坐視烏克蘭滅亡。」

周年活動的地點位於基輔郊區霍斯托梅爾機場（Hostomel Airport），當時烏軍在該處成功擊退俄國傘兵。

後續澤倫斯基也和美國總統拜登通話，在烏軍近來屢遭挫敗的背景下展現團結一心，尤其近來烏東重鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）失守。

另一方面，國際形勢也不容烏克蘭樂觀。烏克蘭軍備和防空飛彈逐漸吃緊，美國眾院卻極力阻擋援助烏克蘭、以色列和台灣的包裹法案。

烏克蘭 澤倫斯基 義大利

上一則

泰國前總理塔信假釋在家 總理賽塔親自拜訪

延伸閱讀

納瓦尼遺孀控普亭折磨丈夫遺體 虔誠信徒形象破滅

納瓦尼遺孀控普亭折磨丈夫遺體 虔誠信徒形象破滅
俄烏戰爭2周年痛苦730天 澤倫斯基：也是對正義懷抱希望的730天

俄烏戰爭2周年痛苦730天 澤倫斯基：也是對正義懷抱希望的730天
俄烏戰爭兩周年 4名西方領袖齊聚基輔秀團結

俄烏戰爭兩周年 4名西方領袖齊聚基輔秀團結
震懾西方？ 普亭搭「可攜核彈」轟炸機飛30分鐘

震懾西方？ 普亭搭「可攜核彈」轟炸機飛30分鐘

熱門新聞

查爾斯（中）被傳想讓兩個兒子威廉（右）、哈利和好，偏偏兒子們還在嘔氣。（路透資料照片）

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

2024-02-17 16:26
海地前總統摩依士（左）生前與妻子瑪婷（右），瑪婷也遭到共謀起訴。（美聯社）

海地前總統遭暗殺 身受重傷的第一夫人竟也「共謀」

2024-02-19 21:25
扇貝示意圖。(Pixabay)

花2元買扇貝回家烹調 挖出5顆珍珠…上億人圍觀

2024-02-19 16:03
英國牛津大學考古團隊日前對一顆1700年歷史的鳥蛋進行掃描，意外發現仍保有蛋液。（取材自X平台）

世界最古老鳥蛋 1700年驚見蛋液還在

2024-02-16 01:00
俄羅斯總統普亭，攝於22日。（路透 / Sputnik）

拜登脫口批「瘋狂王八蛋」 普亭諷笑：證明他當美國總統對俄羅斯更好

2024-02-23 07:04
CNN 19日在官網發布「全球50種最好吃麵包」的評選結果，中國燒餅入選。（新浪網）

CNN評全球最好吃50種麵包 中國燒餅、香港排包入選

2024-02-20 11:01

超人氣

更多 >
陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌

陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌
年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」

年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」
女子清晨離開紐約法拉盛賭檔 遭亞裔男性侵、刺5刀

女子清晨離開紐約法拉盛賭檔 遭亞裔男性侵、刺5刀
陳屍喬治亞大學女子是22歲轉學生 嫌犯落網

陳屍喬治亞大學女子是22歲轉學生 嫌犯落網
陸劇女神改當「綠茶」客串電影票房稱霸

陸劇女神改當「綠茶」客串電影票房稱霸