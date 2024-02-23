德聯手法比 破獲英吉利海峽大規模人蛇集團

歐洲刑警組織今天說，德國 警方在法國和比利時當局的協助下，已經查獲在英吉利海峽運作的「最大移民偷渡 網絡之一」，並在這次的國際行動中逮捕19名犯嫌。

法新社報導，歐洲刑警組織（Europol）在聲明中說：「調查重點是一個伊拉克-庫德網絡，該網絡涉嫌使用劣質充氣船將中東和東非的非法移民 從法國偷渡到英國。」

德國警方昨天突襲19棟住宅和9個倉儲設施。他們扣押12艘充氣艇、179件救生衣、81個兒童漂浮裝置、60個充氣幫浦、11個舷外支架、10台引擎、近60個電子設備、武器和現金。

總部位於海牙的歐洲刑警組織說，對這個集團活動的調查從2022年底開始，查明這個組織的結構和運作，這個組織由庫德裔伊拉克和敘利亞人組成。

歐洲刑警組織說：「這些犯嫌都以德國為根據地，他們安排購買、保管和運送充氣船，以便隨後將移民從法國城市加萊（Calais）附近海灘偷渡到英國。

這些劣質船隻大多是中國製造，「既不適合也不安全，用來運送10人以上」，但通常搭載多達50人。

歐洲刑警組織說，調查人員蒐集到的證據顯示，至少有55次偷渡完全由此人口走私網絡促成。犯嫌向每名移民收取1000至3000歐元費用，「以換取在這艘危險船隻上的一席之地」。