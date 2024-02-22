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阿夫迪夫卡失守是警訊 美前防長：俄國已打破俄烏戰僵局

編譯梁采蘩／即時報導
蓋茨指出，由於美國支援力道減弱，烏克蘭現正面臨砲火短缺的問題，俄軍則有愈來愈多補給品運到，「烏軍每發射1枚炮彈，俄軍就發射10枚」。（美聯社）
蓋茨指出，由於美國支援力道減弱，烏克蘭現正面臨砲火短缺的問題，俄軍則有愈來愈多補給品運到，「烏軍每發射1枚炮彈，俄軍就發射10枚」。（美聯社）

國會山報（The Hill）報導，美國小布希政府和歐巴馬政府時期擔任國防部長和中情局長的蓋茨（Robert Gates）21日警告，俄軍成功占領前線城市阿夫迪夫卡（Avdiivka），象徵俄羅斯已打破俄烏戰爭的僵局。

「這不再是僵局，俄國人已重新取得動力。我讀到的所有資料都指出，俄國人正在600英里的前線上發動攻勢。」蓋茨接受華盛頓郵報訪問時表示。

蓋茨說：「俄國在這場戰爭蒙受巨大損失，但由於美國支援力道減弱，烏克蘭現正面臨砲火短缺的問題，俄國人感覺局勢已經逆轉，雖然要做的事情還有很多，但主動權已回到他們這邊。」

他說：「他們有愈來愈多補給品運到。我讀到的資料說，烏軍每發射1枚炮彈，俄軍就發射10枚。」

俄國19日宣布奪取阿夫迪夫卡，是俄軍自2023年春季攻下巴赫穆特以來最重大的勝利。

美國總統拜登將烏軍失利直接歸咎於眾議院共和黨人，批評他們以重大移民改革為條件，阻擋軍援烏克蘭法案。蓋茨說，當前援助法案的通過時機，將成為烏克蘭能否在2024年抵禦俄國再次進攻的決定性因素。

蓋茨指出，「我們經常批評的」北約歐洲盟友已加強對烏克蘭的援助，但缺乏立即運送武器的能力。他估計，按照生產時程，北約的援助要等到2025年才會抵達戰場。

現在，「唯一真正的軍事命脈來自美國，眾所皆知，這條命脈現在處於暫停狀態」，蓋茨表示，通過援烏法案將向俄國送出一個訊息：「他們將無法稱心如意。這是實現停火、重建烏克蘭和最終加入北約的必要步驟」。

美國前國防部長蓋茨（Robert Gates）21日警告，俄軍成功占領前線城市阿...
美國前國防部長蓋茨（Robert Gates）21日警告，俄軍成功占領前線城市阿夫迪夫卡（Avdiivka），象徵俄羅斯已打破俄烏戰爭的僵局。（路透）

俄國 烏克蘭 北約

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