我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「吃起來像麥當勞」Trader Joe's荷蘭鬆餅暴紅 灣區每人限購一份

「不符合就驅逐」拜登擬提高無證客庇護審查標準、加速遣返

歐盟對俄最新制裁 首次瞄準3間中國公司

記者陳宥菘／即時報導
歐盟預計在本月24日俄烏戰爭滿2年當天，批准第13輪對俄制裁計畫，中國公司首度入列。(美聯社資料照片)
歐盟預計在本月24日俄烏戰爭滿2年當天，批准第13輪對俄制裁計畫，中國公司首度入列。(美聯社資料照片)

俄烏戰爭爆發至今已近2年，歐盟預計在本月24日戰爭滿兩年當天，批准第13輪對俄制裁計畫。引人關注的是，此次制裁名單首度有中國公司入列，被指控為俄羅斯在戰場的行動提供幫助。

路透引述歐盟外交消息人士表示，新一輪制裁包括193個實體或個人，覆蓋俄的軍工系統及涉及綁架和運送烏克蘭兒童的單位。制裁名單中大部分為俄羅斯公司，亦有北韓及白羅斯的公司，還包括3間中國企業。新制裁名單聚焦俄軍的供應商網絡，尤其是無人機供應商。

英國金融時報指出，在德國等成員國擔心激怒中國並施加壓力之下，歐盟先前曾放棄制裁中國企業的計畫，但最新制裁文件顯示，有3間中國公司入列，分別是廣州歐賽科技有限公司、深圳碧光貿易有限公司和深圳億路發科技有限公司。

這些被列入製裁名單的企業將受到貿易限制，理由是供應的設備，特別是電子產品和微晶片，被俄羅斯用於製造武器或其他在俄烏衝突中使用的設備。

美國之音報導，隨著歐盟越來越多地將矛頭指向幫助莫斯科規避制裁的第三國，協助俄羅斯取得違禁零件與科技的印度、斯里蘭卡、土耳其、泰國、塞爾維亞和哈薩克的企業也被列入了歐盟的貿易制裁名單。

歐盟委員會主席馮德萊恩對新一輪制裁表示歡迎，指必須繼續打擊俄羅斯總統普京的戰爭機器；需要進一步截斷其無人機供應。

不過制裁的有效性遭到質疑。布魯塞爾報告網站（BrusselsReport.eu）主編克萊普（Pieter Cleppe）告訴美國之音，由於被制裁國家學會了如何應對，長期實施的制裁大多失敗，「制裁措施迄今未能阻止俄羅斯的進攻，這本應是製裁的重點」。

歐盟 俄羅斯 哈薩克

上一則

烏戰2年 歐盟將第13輪制裁俄 包含北韓防長 印度公司和中企

下一則

疑路面濕滑失控 菲律賓卡車墜50公尺山谷 釀15死2傷悲劇

延伸閱讀

普亭也意難忘？烏克蘭辣模 竟成俄羅斯頭號通緝犯

普亭也意難忘？烏克蘭辣模 竟成俄羅斯頭號通緝犯
英國率先宣布制裁俄羅斯獄方高層 回應納瓦尼之死

英國率先宣布制裁俄羅斯獄方高層 回應納瓦尼之死
歐盟將對俄實施第13輪制裁 俄烏戰爭滿2年當天批准

歐盟將對俄實施第13輪制裁 俄烏戰爭滿2年當天批准
TikTok讓未成年人上癮？ 歐盟啟動調查

TikTok讓未成年人上癮？ 歐盟啟動調查

熱門新聞

查爾斯（中）被傳想讓兩個兒子威廉（右）、哈利和好，偏偏兒子們還在嘔氣。（路透資料照片）

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

2024-02-17 16:26
英國牛津大學考古團隊日前對一顆1700年歷史的鳥蛋進行掃描，意外發現仍保有蛋液。（取材自X平台）

世界最古老鳥蛋 1700年驚見蛋液還在

2024-02-16 01:00
海地前總統摩依士（左）生前與妻子瑪婷（右），瑪婷也遭到共謀起訴。（美聯社）

海地前總統遭暗殺 身受重傷的第一夫人竟也「共謀」

2024-02-19 21:25
哈佛大學連續第13年位居世界大學聲譽排名榜首。(美聯社)

泰晤士世界大學聲譽排名 榜首是它 中、台幾所上榜？

2024-02-13 11:28
納瓦尼生前曾出現在一則影片中，影片日期為2月15日，納瓦尼看起來健康，精神狀況良好，露出笑容，而且還拿自己的財務狀況及法官的薪水開玩笑。(截取自英國衛報YouTube影片)

普亭頭號政敵納瓦尼驟逝 死前不久才在獄中開玩笑

2024-02-16 11:38
扇貝示意圖。(Pixabay)

花2元買扇貝回家烹調 挖出5顆珍珠…上億人圍觀

2024-02-19 16:03

超人氣

更多 >
喜歡在家自由工作？這3種職業需求高

喜歡在家自由工作？這3種職業需求高
4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元

4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元
10年前拿1000美元投資Nvidia 今天價值多少？

10年前拿1000美元投資Nvidia 今天價值多少？
因為健身房這個暖身動作 男子上前爭執並踹破女子手機

因為健身房這個暖身動作 男子上前爭執並踹破女子手機
完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高

完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高