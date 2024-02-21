納瓦尼遺體遭扣留母親提告 俄法院3月開庭審理

柳德米拉昨天對兒子之死打破沉默，她在一段影片中呼籲普亭讓她探視兒子遺體。她說：「我懇求你，普亭。這個問題的解答完全取決於你。」

俄羅斯已故反對派領袖納瓦尼 的盟友今天說，俄國極北地區（Far North）一座法院預計3月開庭審理納瓦尼母親提出的一樁訴訟案，她要求探視兒子遺體卻持續遭拒。

法新社報導，納瓦尼（Alexei Navalny）16日在IK-3監獄 逝世後，其母柳德米拉‧納瓦納亞（Lyudmila Navalnaya）啟程前往這座偏遠的監獄，但抵達後卻不被允許探視兒子遺體。柳德米拉昨天懇請總統普亭 （Vladimir Putin）釋放她兒子的遺體。

塔斯社（TASS）報導，這座法院已收到納瓦尼母親針對「非法行動」的訴狀，屆時將閉門審理這樁案件。

納瓦尼的團隊在社群媒體發文說，位於北極圈城市沙萊喀特（Salekhard）的這座法院，將在3月4日審理此案。

柳德米拉昨天對兒子之死打破沉默，她在一段影片中呼籲普亭讓她探視兒子遺體。她說：「我懇求你，普亭。這個問題的解答完全取決於你。」

她說：「請讓我見我兒子最後一面。我要求立刻釋放納瓦尼的遺體，我才能以人道的方式安葬他。」

納瓦尼遺孀尤莉雅．納瓦納亞（Yulia Navalnaya）也呼應這項請求，她要求當局允許納瓦尼「有尊嚴地下葬」。普亭對此不予置評或回應。