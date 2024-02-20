美國已警告盟友 彭博：俄國最快今年在太空部署核武

俄羅斯總統普亭。（美聯社）

彭博資訊報導，美國已告知盟友，俄羅斯 最快可能在今年將核武或模擬彈頭送上太空 。

未具名消息人士透露，俄羅斯正在開發利用核武摧毀衛星的天基能力。在地球軌道上部署核彈頭將違反1967年俄羅斯與國際簽署的《外太空條約》（Outer Space Treaty）。

在此之前，美國眾議院情報委員會主席上周警告稱，俄羅斯存在嚴重但未指明的安全威脅。美國總統拜登 隨後表示，克里姆林宮一直在研發一種不會對人類生命構成直接威脅的反衛星太空武器。

針對上述消息，白宮發言人拒絕置評。

俄羅斯總統普亭20日接見俄羅斯國防部長紹伊古時指，俄羅斯一貫堅決反對在太空部署核武，俄方在太空領域只做其他國家所做的事情，他同時呼籲其他國家遵守全部現有協議。紹伊古則表示，俄羅斯在太空沒有部署核武，也沒有相關計畫，美國對此非常清楚。

知情人士透露，目前的評估是，俄羅斯不打算引爆任何軌道武器。然而，他們表示有發生事故的風險，核爆可能會影響大約三分之一的衛星，並對地球上的通訊系統造成嚴重破壞。

根據一名熟悉太空武器的人士說，任何爆炸的影響都將取決於彈頭的大小，其影響不一定代表摧毀衛星，但可能代表需要進行誤差修正的干擾。

根據聯合國外空司（United Nations Office for Outer Space Affairs）的數據，截至去年4月，地球軌道上有近7800顆運行衛星。