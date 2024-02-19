我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅西親自回應香港事件：內收肌炎症 無法上場

德國天鵝堡姦殺華女 密州男承認指控 最高可判無期

范德賴恩爭取連任歐盟執委會主席 有望再當5年

中央社柏林19日綜合外電報導
范德賴恩爭取連任歐盟執委會主席。(美聯社)
范德賴恩爭取連任歐盟執委會主席。(美聯社)

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩今天獲得她所屬的德國中間偏右政黨支持她連任，使她處於有利位置去爭取再執掌歐盟執委會5年。

在一次黨內領導會議上，德國在野黨、中間偏右的基督教民主黨（CDU）表態支持范德賴恩（Ursula von der Leyen）作為他們的歐盟執委會主席候選人。這證實外界普遍認為范德賴恩將尋求連任的臆測。

這位65歲的前德國國防部長現在很可能在3月羅馬尼亞布加勒斯特（Bucharest）舉行的代表大會上，成為中間偏右的歐洲人民黨（European People's Party, EPP）候選人。歐洲人民黨匯聚44個國家的83個政黨與團體，是歐盟最大跨國中間偏右政黨，包括德國基民黨在內。

范德賴恩在記者會上表示：「我做出一個有自覺且經過深思熟慮的決定。我想競選連任，非常感謝基民黨今天提名我作為歐洲人民黨的最佳候選人。」

歐盟27個成員國的領導人將在6月歐洲議會（European Parliament）選舉後提名歐盟執委會主席。按照慣例，領導人們會從歐洲議會選舉結果排第一的黨團中選擇候選人。

儘管極右民粹政黨在一些歐盟國家崛起，民調顯示，歐洲人民黨聲勢仍大幅領先其他對手，而且歐盟領導人普遍支持范德賴恩，看來她很有可能連任。

范德賴恩是歐盟執委會史上首位女性主席，她帶領歐盟度過了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、英國正式退出歐盟以及俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後的騷亂。

歐盟現正聚焦加強安全，當前不僅有俄羅斯在其邊境發動戰爭，前總統川普（Donald Trump）也可能重返白宮。

范德賴恩周末在慕尼黑舉行的安全會議上表示，歐盟執委會將提出一套國防戰略提案，旨在透過聯合採購和協議，促成更高、更有效率的支出，從而為業界提供可預測性。

歐盟 德國 俄羅斯

上一則

歐盟也動起來 對TikTok展開正式調查 以保護未成年人

延伸閱讀

遭控違歐盟法規 蘋果恐挨罰5.3億

遭控違歐盟法規 蘋果恐挨罰5.3億
英美駐俄大使弔念納瓦尼之死 籲當局徹查給交代

英美駐俄大使弔念納瓦尼之死 籲當局徹查給交代
金融時報：蘋果遭控違反歐盟法規 恐吃逾5億元罰款

金融時報：蘋果遭控違反歐盟法規 恐吃逾5億元罰款
歐盟擬新一輪對俄制裁 4中企入列

歐盟擬新一輪對俄制裁 4中企入列

熱門新聞

查爾斯（中）被傳想讓兩個兒子威廉（右）、哈利和好，偏偏兒子們還在嘔氣。（路透資料照片）

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

2024-02-17 16:26
英國牛津大學考古團隊日前對一顆1700年歷史的鳥蛋進行掃描，意外發現仍保有蛋液。（取材自X平台）

世界最古老鳥蛋 1700年驚見蛋液還在

2024-02-16 01:00
哈佛大學連續第13年位居世界大學聲譽排名榜首。(美聯社)

泰晤士世界大學聲譽排名 榜首是它 中、台幾所上榜？

2024-02-13 11:28
科學家近期對1963年從西班牙出土的古代寶物進行分析顯示，部分文物含有可追溯至3000年前的「外星金屬物質」。（取材自比列納博物館Villena Museum）

驚人發現 西班牙出土3000年前寶物 科學家檢出1物質：來自外太空

2024-02-10 04:05
納瓦尼生前曾出現在一則影片中，影片日期為2月15日，納瓦尼看起來健康，精神狀況良好，露出笑容，而且還拿自己的財務狀況及法官的薪水開玩笑。(截取自英國衛報YouTube影片)

普亭頭號政敵納瓦尼驟逝 死前不久才在獄中開玩笑

2024-02-16 11:38
俄羅斯獄政部門表示，反對派政治人物納瓦尼已經過世，死因正在確定之中。資料照片。（路透）

普亭頭號政敵納瓦尼離世 死於北極圈「最嚴酷監獄」

2024-02-16 07:50

超人氣

更多 >
賈玲春節檔冠軍不保？ 「熱辣滾燙」日票房暴跌 …這部片逆勢衝

賈玲春節檔冠軍不保？ 「熱辣滾燙」日票房暴跌 …這部片逆勢衝
「繁花」黃河路霸道老闆娘原是星女郎 「搧胡歌巴掌」演技一戰成名…

「繁花」黃河路霸道老闆娘原是星女郎 「搧胡歌巴掌」演技一戰成名…
尾隨顧客進店「零元購」 店主這麼做 惡賊秒嚇跑

尾隨顧客進店「零元購」 店主這麼做 惡賊秒嚇跑
節氣「雨水」來了 4生肖注意過敏 忌大動肝火

節氣「雨水」來了 4生肖注意過敏 忌大動肝火
生活／他在家充電 比油費便宜10倍

生活／他在家充電 比油費便宜10倍