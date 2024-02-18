我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王毅：台海是內政 與紅海無法相提並論

中股將開紅盤 李強：以有力行動提振全社會信心

歐盟外長：約旦河西岸緊張 成以巴和平重大障礙

中央社慕尼黑18日綜合外電報導
歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾在慕尼黑安全會議發言。(歐新社)
歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾在慕尼黑安全會議發言。(歐新社)

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天表示，以色列占領的約旦河西岸（West Bank）的情況，嚴重阻礙為以色列和巴勒斯坦人和平共處尋找長久解決方案。

法新社報導，波瑞爾在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）上說：「約旦河西岸對『兩國方案』（two-state solution）構成真正阻礙。」

波瑞爾說：「約旦河西岸正在沸騰…我們可能正處於一場更大規模爆炸的前夕。」

以色列自1967年占領約旦河西岸，約有49萬名以色列人定居當地數十個屯墾區，不過國際法認定屯墾區違法。

以色列屯墾區居民與大約300萬巴勒斯坦人一同住在約旦河西岸的土地上。

巴勒斯坦人認為以色列屯墾區不僅觸犯戰爭罪，也是邁向和平的重大障礙。不過許多宗教民族主義強硬派人士相信，定居屯墾區是在履行一項神聖的承諾。

以色列與統治加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦人組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日爆發戰爭，此後以軍和巴勒斯坦人在約旦河西岸的衝突逐漸增加。

波瑞爾表示，歐盟必須「支持阿拉伯倡議」以建立一個包含約旦河西岸及加薩走廊的巴勒斯坦國。

但波瑞爾發表上述評論前，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）拒絕了一項讓巴勒斯坦國獲得國際承認的計畫。

以色列 巴勒斯坦 加薩

上一則

與王毅會晤 加拿大外長促中國助維護紅海安全

延伸閱讀

倫敦數以千計民眾上街挺巴勒斯坦 警逮捕12人

倫敦數以千計民眾上街挺巴勒斯坦 警逮捕12人
以色列內閣一致通過 反對國際片面承認巴勒斯坦國

以色列內閣一致通過 反對國際片面承認巴勒斯坦國
以色列與鄰國關係正常化 布林肯看到絕佳機會

以色列與鄰國關係正常化 布林肯看到絕佳機會
哈瑪斯：除非加薩能獲緊急援助 否則退出談判

哈瑪斯：除非加薩能獲緊急援助 否則退出談判

熱門新聞

查爾斯（中）被傳想讓兩個兒子威廉（右）、哈利和好，偏偏兒子們還在嘔氣。（路透資料照片）

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

2024-02-17 16:26
科學家近期對1963年從西班牙出土的古代寶物進行分析顯示，部分文物含有可追溯至3000年前的「外星金屬物質」。（取材自比列納博物館Villena Museum）

驚人發現 西班牙出土3000年前寶物 科學家檢出1物質：來自外太空

2024-02-10 04:05
哈佛大學連續第13年位居世界大學聲譽排名榜首。(美聯社)

泰晤士世界大學聲譽排名 榜首是它 中、台幾所上榜？

2024-02-13 11:28
英國牛津大學考古團隊日前對一顆1700年歷史的鳥蛋進行掃描，意外發現仍保有蛋液。（取材自X平台）

世界最古老鳥蛋 1700年驚見蛋液還在

2024-02-16 01:00
納瓦尼生前曾出現在一則影片中，影片日期為2月15日，納瓦尼看起來健康，精神狀況良好，露出笑容，而且還拿自己的財務狀況及法官的薪水開玩笑。(截取自英國衛報YouTube影片)

普亭頭號政敵納瓦尼驟逝 死前不久才在獄中開玩笑

2024-02-16 11:38
俄羅斯獄政部門表示，反對派政治人物納瓦尼已經過世，死因正在確定之中。資料照片。（路透）

普亭頭號政敵納瓦尼離世 死於北極圈「最嚴酷監獄」

2024-02-16 07:50

超人氣

更多 >
IU曝私下驚人奇特習慣 合作劇組證實：她很奇怪

IU曝私下驚人奇特習慣 合作劇組證實：她很奇怪
疑用藥過量…YouTube前執行長兒子在柏克萊宿舍身亡

疑用藥過量…YouTube前執行長兒子在柏克萊宿舍身亡
德州率先禁止大學多元化招生 19個共和黨主政州將跟進

德州率先禁止大學多元化招生 19個共和黨主政州將跟進
「第一美胸」宣布訂婚 將嫁星2代 網友稱婆婆更美

「第一美胸」宣布訂婚 將嫁星2代 網友稱婆婆更美
首日只有393觀眾、1.5萬票房… 這部港片淪「2024春節檔最慘電影」

首日只有393觀眾、1.5萬票房… 這部港片淪「2024春節檔最慘電影」