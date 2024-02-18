譚德塞：再度爆發大規模流行病 只是時間問題

世界衛生組織秘書長譚德塞。（路透）

世界衛生組織秘書長譚德塞 再次向全球領導人就爆發大規模流行病的可能性發出警告，表示新的病原體或大規模流行病爆發「只是時間問題，而非是否會發生的問題」。

福斯新聞（Fox News）報導，譚德塞（Tedros Ghebreyesus）本周稍早在杜拜舉行的世界政府峰會（World Government Summit）上告訴與會者，他在2018年發出過類似警告，認為大規模流行病可能會爆發，而致命的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）證明他的說法是對的。

譚德塞認為，世界對下一個將造成大流行的疾病還沒做好準備，他再次強調，全球迫切需要在5月底前商定「大流行公約」，並駁斥外界將這項公約視為世界衛生組織（WHO）擴權的猜測。

譚德塞說：「今天，我在COVID-19巨變後站在這裡。COVID-19造成數百萬人死亡，社會、經濟和政治震盪更影響至今。」

「儘管取得了一些進展，如疫情 監測能力的進步、成立『大流行基金』（The Pandemic Fund）和提高疫苗 生產能力等…但世界還沒有做好應對大規模流行病的準備。」

「隨著人們的注意力轉向世界面臨的其他危機，我們可能會遺忘過去受到的慘痛教訓。」

譚德塞表示，如果世界無法從中吸取教訓，「我們下次將付出沉重的代價，而且肯定會有下一次」。他還說，「歷史告訴我們，下一場疾病大流行只是時間問題，而非是否會發生的問題」。

譚德塞解釋：「它可能由流感病毒、新的冠狀病毒或甚至是我們還不知道的新病原體引起，因此將它稱為『X疾病』（Disease X）。」

X疾病是對尚未出現的假想病毒的代稱，但科學家表示，它的致死率可能會是COVID-19的20倍。