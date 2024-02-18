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譚德塞：再度爆發大規模流行病 只是時間問題

中央社日內瓦17日綜合外電報導
世界衛生組織秘書長譚德塞。（路透）
世界衛生組織秘書長譚德塞。（路透）

世界衛生組織秘書長譚德塞再次向全球領導人就爆發大規模流行病的可能性發出警告，表示新的病原體或大規模流行病爆發「只是時間問題，而非是否會發生的問題」。

福斯新聞（Fox News）報導，譚德塞（Tedros Ghebreyesus）本周稍早在杜拜舉行的世界政府峰會（World Government Summit）上告訴與會者，他在2018年發出過類似警告，認為大規模流行病可能會爆發，而致命的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）證明他的說法是對的。

譚德塞認為，世界對下一個將造成大流行的疾病還沒做好準備，他再次強調，全球迫切需要在5月底前商定「大流行公約」，並駁斥外界將這項公約視為世界衛生組織（WHO）擴權的猜測。

譚德塞說：「今天，我在COVID-19巨變後站在這裡。COVID-19造成數百萬人死亡，社會、經濟和政治震盪更影響至今。」

「儘管取得了一些進展，如疫情監測能力的進步、成立『大流行基金』（The Pandemic Fund）和提高疫苗生產能力等…但世界還沒有做好應對大規模流行病的準備。」

「隨著人們的注意力轉向世界面臨的其他危機，我們可能會遺忘過去受到的慘痛教訓。」

譚德塞表示，如果世界無法從中吸取教訓，「我們下次將付出沉重的代價，而且肯定會有下一次」。他還說，「歷史告訴我們，下一場疾病大流行只是時間問題，而非是否會發生的問題」。

譚德塞解釋：「它可能由流感病毒、新的冠狀病毒或甚至是我們還不知道的新病原體引起，因此將它稱為『X疾病』（Disease X）。」

X疾病是對尚未出現的假想病毒的代稱，但科學家表示，它的致死率可能會是COVID-19的20倍。

譚德塞 疫情 疫苗

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