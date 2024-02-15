金正恩胞妹罕見評價日相發言 稱兩國可共創新未來

北韓領導人金正恩的胞妹金與正。圖為資料圖片。(美聯社)

北韓 領導人金正恩的胞妹金與正 今天表示，北韓對於與日本 改善關係持開放態度，她甚至暗示未來有可能邀請日本領導人訪問平壤，以此回應日本首相岸田文雄上周的發言。

韓聯社報導，岸田文雄9日在日本眾議院預算委員會會議中，被問及日本─北韓領袖會談推進問題時表示，正在開展各類具體行動。法新社報導，岸田文雄當時說，他覺得日本與北韓當前的關係有改變的「強烈必要」。

根據北韓官媒北韓中央通信社（KCNA）刊出的聲明，金與正表示：「我認為，沒有理由不將他最近的談話理解成正面言論，如果這番說法是出於他真的有意勇敢擺脫過往束縛。」

金與正說，兩國可以「共同開創新的未來」，但這得看日方採取的行動，包括不再拿1970、1980年代北韓綁架日本公民問題作文章，那麼「兩國將沒有理由不靠近，首相訪問平壤的日子也可能到來」。

不過韓聯社引述北韓中央通信社的報導指出，金與正強調這只是她的個人見解，據她所知，北韓領導階層並無改善兩國關係的任何構想，對兩國接觸也毫不關注。

但韓聯社也提到，有觀點指出，金與正親自發表談話評價岸田文雄發言，實屬罕見。

北韓2002年坦承曾於1970、1980年代派出特工綁架13名日本人，並逼迫他們為北韓間諜提供日本語言習俗方面的訓練。但日方一直懷疑被綁架的公民人數比北韓官方承認的多。