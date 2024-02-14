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以色列空襲加薩南部拉法 埃及嚴密防衛邊境

中央社╱開羅14日專電
拉法現在是巴勒斯坦人在加薩地區最後的避難所。（路透）
拉法現在是巴勒斯坦人在加薩地區最後的避難所。（路透）

以色列先前宣布要在加薩南部的拉法（Rafah）營救兩名以國人質，猛烈空襲拉法。此舉造成巴勒斯坦難民傷亡，也迫使埃及緊急加強邊境防衛，並威脅要暫停與以色列的和平條約。

巴勒斯坦衛生部12日表示，以色列在拉法襲擊不同地區的14棟房屋和3座清真寺，空襲造成約100名巴勒斯坦人喪生。

拉法現在是巴勒斯坦人在加薩地區最後的避難所。

與埃及接壤的邊境城市拉法原本居民不到30萬，目前又擠進約140萬人。這些人為了躲避從去年10月初起以色列的持續空襲，自加薩北部逃難湧入。

埃及「金字塔報」（Al Haram）12日表示，巴勒斯坦伊斯蘭主義武裝集團哈瑪斯（HAMAS）原本對以哈雙方新的停火和戰俘交換談判保持開放態度。

但一名匿名哈瑪斯領導者告訴法新社記者，以色列在拉法的襲擊事件「將破壞交換談判」。

上周，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）堅稱，必須持續對加薩施加軍事壓力，且拉法是他們在加薩走廊內最後一個尚未攻入的主要城市。

內唐亞胡告訴「美國廣播公司新聞網」（ABC News），拉法攻擊行動將繼續進行，直到哈瑪斯完全消滅。

媒體BNN Breaking於12日報導，埃及已緊急增派部隊和軍車加強拉法的邊防工作，以應對以色列即將在拉法發動的地面行動。

埃及軍方在邊境沿線部署飛彈防禦系統，派軍用直升機在邊境附近監視，以保護領土，並加強通往拉法關卡的檢查站安檢作業。

金字塔報報導，有埃及官員說，拉法一旦遭受攻擊，可能阻礙援助物資進入加薩的主要交通路線。而且埃及擔心，如果局勢進一步惡化，大批難民會突破邊境的關卡，逃入埃及的西奈半島，軍隊無力抵擋。

也有埃及官員對美聯社表示，如果以色列在加薩的攻勢擴大到人口稠密的拉法，埃及考慮暫停之前與以色列簽定的和平條約。

「以埃和平條約」是由以色列和埃及兩方於1979年在美國簽署，內容主要是停止在阿拉伯國家和以色列之間的戰爭，對中東地區過去數十年的穩定有重要影響力。

這項協議也使埃及成為第一個承認以色列的阿拉伯國家。

以色列 加薩 巴勒斯坦

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