我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打擊美墨邊境非法入境 參院研議6大機制

24歲中國冰島混血女歌手林冰獲葛萊美獎

熱浪風險籠罩巴黎奧運 可能破2003年連續高溫紀錄

中央社巴黎5日綜合外電報導
圖為2017年宣布2024夏季奧運會將於法國首都巴黎舉行的隔日，奧林匹克五環豎立在俯瞰埃菲爾鐵塔的特羅卡德羅廣場。(美聯社資料照)
圖為2017年宣布2024夏季奧運會將於法國首都巴黎舉行的隔日，奧林匹克五環豎立在俯瞰埃菲爾鐵塔的特羅卡德羅廣場。(美聯社資料照)

巴黎正值隆冬，很難想像酷暑究竟是何情況。但是6個月之後，世界各地的運動員前來巴黎參加奧運時，另一場可能出現的猛烈熱浪將帶給主辦單位許多麻煩。

法新社報導，一項新發表的研究模擬了2024年巴黎奧運期間可能出現的最嚴重熱浪，該研究警告巴黎有面臨破紀錄高溫的風險，結果引起關注。

這項研究12月發表在「npj氣候與大氣科學」（npj Climate and Atmospheric Science）期刊，著眼於有多少可能發生長達兩週並超越2003年巴黎連續高溫紀錄的熱浪。

2003年8月上旬的酷暑長達兩週，造成約1萬5000人死亡，很多是獨居者、老人或慢性病患者，因未能注意隨時補水而殞命。

研究主要作者伊歐（Pascal Yiou）告訴法新社：「20年來氣候發生變化，我們的想法是警告政策制定者，比2003年更糟糕的事情可能會發生，這是有可能的。」

伊歐補充說，「在20世紀，（2003年的紀錄）不可能超越，但現在我們不僅能追平，而且超越它的機率最終相當高，約在1/100左右。」

去年5月「刺胳針星球健康」（Lancet Planet Health)期刊上的另一項研究發現，在854個歐洲城鎮中，巴黎因高溫導致的死亡率最高，部分原因是缺乏綠地和人口稠密。

巴黎奧運將於7月26日至8月11日舉行，帕運也將在8月底展開。主辦單位表示，他們「充分意識」奧運會面臨的氣候相關風險。

營運團隊進行模擬，研究將一些戶外活動提前或延後比賽時間，以避免受到中午酷熱的影響。

田徑賽事（尤其是馬拉松）、網球或沙灘排球都被認為容易受到豔陽和高溫的影響。

負責興建奧運場館的法國機構負責人費宏（Nicolas Ferrand）在參議院聽證會上保證，所有室內設施的建設都考慮到了全球熱浪的問題。

另一個外界持續關注的問題是巴黎北部的選手村，該建築群並沒有安裝空調，這是巴黎奧運為引領新環保標準所投入的心思。

這些座落在河邊的建築群擁有地板冷卻系統，以及遮陽篷、綠地和通風系統，保證室內溫度至少比室外低攝氏6度，但是一些與會國家認為這還不夠。

參與奧運協調的一名歐洲外交官員表示：「選手村裡的空調一直是個問題。」這名外交官不願意透露姓名。

作為妥協，法國主辦單位現在提供來訪代表團可攜式空調，費用由他們承擔。

人們普遍認為，上屆東京夏季奧運是有史以來最熱的一次，氣溫經常超過攝氏30度，濕度高達80%。

儘管東奧採取了包括噴霧站在內的一系列防暑措施，但許多運動員仍在炎熱中掙扎，其中包括俄羅斯網球選手梅迪維夫（Daniil Medvedev），他在球場上大聲懷疑自己是否會熱死。

巴黎奧運 高溫 熱浪

上一則

菲律賓稱中國境內駭客企圖侵入總統網站 籲北京協助遏止

下一則

英鋼琴家「K博士」不理爭議風波 臉書曬中華民國國旗照

延伸閱讀

港星爭相與貝克漢合照 梁朝偉、劉嘉玲也來了

港星爭相與貝克漢合照 梁朝偉、劉嘉玲也來了
每小時19美元 巴黎提案大漲休旅車停車費 公投獲多數支持

每小時19美元 巴黎提案大漲休旅車停車費 公投獲多數支持
巴黎車站持刀傷3人 馬利籍嫌犯落網 排除恐攻

巴黎車站持刀傷3人 馬利籍嫌犯落網 排除恐攻
巴黎奧運前強遷遊民 法國最高人權機構宣布要查

巴黎奧運前強遷遊民 法國最高人權機構宣布要查

熱門新聞

梅根寫不寫回憶錄，據傳讓英皇室人員提防戒備。（路透資料照片）

哈利、梅根再被皇室「降級」 地位幾乎快到谷底

2024-02-03 12:52
日本東京羽田機場1月2日發生日航、海上保安廳飛機撞擊事故。圖為當天在該機場的日航員工等人。（美聯社）

羽田撞機後300人擠會議室 救援醫師見乘客只做2事吃驚：出奇冷靜

2024-02-03 04:00
辛巴威幣對美元貶勢不止，30日更貶破10,000元關卡，等於現在握有100美元，價值超過100萬辛巴威幣。 路透

這國可能滿街都是「百萬富翁」 但沒有人開心得起來

2024-01-30 12:21
新加坡民眾表示自己真的不記得祖籍在哪，因為自己是移民第二代了。（取自TikTok @sgcoconut）

「第二代就記不得」 新馬人被問祖籍：我是客家人

2024-01-31 15:01
據說哈瑪斯從以色列軍隊偷取武器，再掉轉槍口攻擊以軍。圖為哈瑪斯戰士。(美聯社)

陸續偷了17年 哈瑪斯突襲以色列武器竟來自以軍

2024-01-28 21:40
澳洲一名三歲男童爬進夾娃娃機被困住。(截取自昆士蘭警局X)

3歲男童爬進夾娃娃機受困 警砸玻璃救出

2024-02-02 14:05

超人氣

更多 >
現世報？女星丈夫出車禍慘死 小三沒穿內褲卡在他胯下

現世報？女星丈夫出車禍慘死 小三沒穿內褲卡在他胯下
經濟學家預測接連落空 挨轟「活在舒適圈」

經濟學家預測接連落空 挨轟「活在舒適圈」
笑氣盛行 華生壓力大吸食過量亡 父母都不知道

笑氣盛行 華生壓力大吸食過量亡 父母都不知道
蒙市華女失蹤案 目擊者收死亡威脅

蒙市華女失蹤案 目擊者收死亡威脅
南加8縣緊急狀態 華人區大雨如注 路面積水嚴重

南加8縣緊急狀態 華人區大雨如注 路面積水嚴重