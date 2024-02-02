桐島聰落網效應 指名手配海報曝光又逮一通緝犯

被通緝 近半世紀的「東亞反日武裝戰線」成員桐島聰據信在日本 神奈川縣一家醫院自爆身分後，他被刊登的「指名手配」（通緝）海報頻繁曝光，其他通緝犯的照片也連帶登上媒體版面，竟然因此又逮到一名逃亡3年多的通緝犯。

桐島聰是激進派團體「東亞反日武裝戰線」成員之一。1975年4月18日，還在上大學的桐島聰涉嫌在東京都銀座的韓國產業經濟研究所入口大門附近裝置定時炸彈，隔天爆炸，導致建築物部分受損。他在5月遭警方通緝，在澀谷區領取一些現金，並和廣島縣老家的父親通過電話後，自此消失得無影無蹤。

調查相關人士表示，桐島聰數十年來一直以「內田洋」的假名在神奈川縣藤澤市南部的一間土木工程公司工作。他因為罹患胃癌末期住院，自知死期將近，於1月25日向院方表示，「我就是桐島聰，想用真名走完人生最後一程」，隨後病情惡化，於1月29日病逝，享年70歲。

桐島聰逃亡49年的傳奇故事近來頻繁登上日本媒體版面，由於沒有他的近照，媒體大多採用他的通緝海報報導，難免會把其他通緝犯的照片也拍了進去，想不到竟然因此逮到另一名通緝犯。

媒體報導，長野縣警方昨天逮到了因為殺人未遂遭到通緝的55歲通緝犯金成行。在通緝海報上，金成行就排在桐島聰的旁邊。

金成行又名金澤成樹，是暴力組織幹部。他涉嫌於2020年9月28日在長野縣宮田村的一家餐廳停車場開槍射中一名男子腹部，隨後被以殺人未遂罪名通緝。被他開槍的男子同樣是暴力組織幹部。

長野縣與愛知縣警方一直在追查他的行蹤，在接獲匿名通報後，於昨天凌晨4時29分將他逮捕。警方表示，事件起因是第六代山口組內部分裂，正在調查事件全貌。

據相關調查人士表示，展開逮捕行動的數天前接獲了匿名通報，通報者表示「在仙台市內看到了很像（金成行）的人」。

據調查，金成行從去年起住在仙台市一處集合住宅 的2樓。附近居民表示，金成行被捕當天，住宅附近聚集了機動隊員和消防隊員，使用強力光束照射他的住處，還疑似動用了閃光彈。