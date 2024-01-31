倫敦驚傳潑酸事件 1女2童遭灑腐蝕性物質 共9人受傷

英國倫敦南部1月31日晚間驚傳潑酸攻擊事件。（取材自X）

英國倫敦南部1月31日晚間驚傳潑酸攻擊事件，1名女子和2名孩童遭到潑灑腐蝕性物質，連同前往救援的另外6人，包括3名路人和3名警員，共計9人受傷。

衛報報導，當地警長卡斯爾（Alexander Castle）表示，警員傷勢較輕，儘管正在測試以釐清是何種物質，但現階段推測為一種腐蝕性物質。

卡斯爾說，「有人看到一名男子逃離現場。我們正在利用大都會 資源來逮捕此人，並正在釐清導致此一可怕事件的原因」。

目前尚未逮捕任何人，警方表示將盡快通報傷者的最新情況。

當地一名政客表示，這名女子和孩童遭到攻擊時正在車內，稱一名男子攻擊車內乘客並潑灑硫酸，受害者包括孩童。

倫敦消防隊發言人指出，消防隊員使用專業設備檢測 襲擊事件中所使用的腐蝕性物質，當下立即替3名受害者及另外5人提供緊急治療，他們全被送往醫院。

倫敦救護車服務發言人表示，1月31日晚間7時29分，接獲來電指克拉珀姆（Clapham）公共南區發生一起事件，前往現場後共救治9人，其中5人被送往大型創傷中心、3名患者被送往當地醫院，另1名患者在現場治療後即返家。