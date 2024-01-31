伊朗革命衛隊指揮官表明無意尋戰 但喊話不會任人欺負

伊朗革命衛隊指揮官沙拉米1月31日喊話「無意尋戰」，似乎表態不會加劇和美國的緊張關係，同時不忘警告德黑蘭已經準備好因應任何攻擊。（歐新社）

紐約時報報導，伊朗 革命衛隊指揮官沙拉米（Hossein Salami）1月31日喊話「無意尋戰」，似乎表態不會加劇和美國的緊張關係，同時不忘警告德黑蘭已經準備好因應任何攻擊。

駐約旦美軍基地1月28日遭伊朗扶植武裝團體襲擊釀成傷亡，總統拜登 30日說明政府已經決定好回應方式，並未詳加說明。儘管如此，仍有部分共和黨議員敦促直接攻擊伊朗。

對此沙拉米引述該國官媒報導回應：「我們耳聞來自美國官員的威脅」，「你們已經試探過我們了，彼此心裡有數，我們不會坐視威脅不理。」

事實上拜登方面也強調決心避免擴大區域衝突，並告訴媒體：「中東不需要更大規模的戰爭」。

除此之外，和伊朗高度相關的區域武裝團體「伊拉克什葉派民兵組織真主黨旅」（Kataib Hezbollah）30日出乎意料宣布停止在伊拉克的武裝行動，聲明受到伊朗和伊拉克施壓而停止攻擊美軍，凸顯伊朗也極力大事化小。

五角大廈先前表示襲擊美軍基地的很有可能是真主黨旅。

不過白宮 國安會發言人柯比表示，「我們相信美軍駐約旦基地遇襲是傘型組織『伊拉克伊斯蘭反抗運動』（Islamic Resistance in Iraq），轄下包括真主黨旅，事先策劃好並在取得資源情況下發動。」

伊朗自從事發後一直否認攻擊美軍，稱事件是軍事聯盟「抵抗軸心」（Axis of Resistance）的獨立行動，目的是反抗「侵略和占領」。

伊朗外交部長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）則在31日表示美國應該「停止使用威脅的語言」，認真處理區域政治局勢。