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芬蘭總統大選 中間偏右前總理首輪領先

中央社赫爾辛基28日綜合外電報導
芬蘭總統大選。中間偏右的國家聯合黨籍候選人史塔布在首輪選舉領先。（路透）
芬蘭總統大選。中間偏右的國家聯合黨籍候選人史塔布在首輪選舉領先。（路透）

芬蘭今天舉行總統大選。司法部投票結束後公布數據顯示，中間偏右的國家聯合黨籍候選人史塔布（Alexander Stubb）在首輪選舉的提前投票中囊括28.3%選票領先。

自由派綠黨（Green Party）的哈維斯托（Pekka Haavisto）、極右翼芬蘭人黨（Finns Party）的哈拉阿霍（Jussi Halla-Aho）拿到25.8%、16.1%選票，分居2、3。

法新社報導，近半數的44.5%合格選民提前投票。

路透報導，如果今天的選舉沒有候選人拿到超過50%選票，那麼首輪得票最高的兩位候選人將於2月11日展開第2輪決選。

自由派綠黨的哈維斯托（右）擁抱他的伴侶，慶祝進入第二輪。（路透）
自由派綠黨的哈維斯托（右）擁抱他的伴侶，慶祝進入第二輪。（路透）

芬蘭於俄羅斯侵略烏克蘭後，打破數十年的不結盟政策而加入西方防衛聯盟北大西洋公約組織（NATO），新總統將引領在此一新角色之下的芬蘭外交和安全政策。

國家聯合黨（National Coalition Party）籍前總理史塔布告訴芬蘭國家廣播公司（YLE）：「這比我敢去設想的高出許多，我非常滿意並心存感激。」

擔任外交部長直到去年的哈維斯托表示，他預期可以進入第2輪。

他告訴芬蘭國家廣播公司：「首輪結果非常好，跟落後我們的候選人差距非常大，因此我認為我們會跟亞歷山大．史塔布進入第2輪。」

投票 北大西洋公約組織 司法部

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