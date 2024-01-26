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對中國女子潑化學品嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化

創日本最長通緝紀錄 逃亡49年桐島聰落網震驚警界

中央社東京26日專電
日本許多地鐵站或派出所前都張貼這張「指名手配」（通緝）海報，照片中男子桐島聰隸屬極左暴力團體「東亞反日武裝戰線」，是連續企業爆破事件的犯人，據傳已在25日落網。中央社
日本許多地鐵站或派出所前都張貼這張「指名手配」（通緝）海報，照片中男子桐島聰隸屬極左暴力團體「東亞反日武裝戰線」，是連續企業爆破事件的犯人，據傳已在25日落網。中央社

曾犯下一連串企業爆炸攻擊案，被通緝近半世紀的「東亞反日武裝戰線」成員桐島聰據信在神奈川縣一家醫院自爆身分，昨天被逮。如果證實確為桐島聰，他逃亡49年將成為警視廳最長通緝紀錄。

當年承辦這起案件的員警許多都已退休，「每日新聞」報導，其中一名曾參與此案的警視廳公安部前官員聽到消息後大為震驚，驚呼：「什麼，是那個桐島聰嗎？」

據調查相關人士透露，警視廳昨天掌握到桐島聰因為癌症末期在醫院治療的消息，他對醫院人員表示，「我是最後一個了，把我逮捕吧」。

調查人員昨天聯繫該名男子時，他坦承自己就是桐島聰，公安部趕緊整隊，開始追查相關資訊。警視廳今天舉行警視總監的交接儀式，但許多平常應該出席的幹部都沒有出席，忙著調查此案。

震撼日本社會的三菱重工爆炸事件發生在1974年8月30日，當時正值午休，一枚定時炸彈在三菱重工東京總部的辦公室1樓出入口爆炸，造成8名上班族死亡，另有約380人輕重傷。事件發生前，嫌犯曾打電話警告，但被當成惡作劇電話。

以這起事件為開端，反帝國主義、反殖民主義的「東亞反日武裝戰線」在往後8個月又策劃8起企業爆炸攻擊案，造成多人輕重傷。

日本警視廳在1975至1982年間共逮捕9名組織成員與相關人士。令人驚訝的是，很多成員不是激進的運動家，而是過著普通生活的學生或社會人士。

被捕的9人當中，有2人與造成最多死傷的三菱重工爆炸事件有關，被判處死刑，3人被判處有期徒刑，另有1人在被捕後自殺。其餘3人在「日本赤軍」發動的吉隆坡大使館佔領事件、達卡日航劫機事件中被要求釋放，以換取人質自由。日本政府迫於情勢將他們釋放，3人隨後逃往海外。

3人中有1人在海外落網，回國後被判刑。另外2人仍遭到國際通緝，分別佐佐木規夫和大道寺綾子。大道寺綾子也是「東亞反日武裝戰線」領導人大道寺將司的妻子。大道寺將司因為三菱重工爆炸事件被判處死刑，於2017年在獄中病逝。

至於桐島聰的下落，雖然公安部持續向「東亞反日武裝戰線」的支持者蒐集情報，但所知甚少。近幾年來，調查人員甚至懷疑他是否還在日本國內。

經手此案的公安部前官員表示，「還必須把這個人的DNA和證據進行對比。因為這些證據都很舊，必須非常慎重。如果確認是本人，必須透過他了解案件細節，以及他的逃亡生活」。

除此之外，警視廳也可能尋找桐島聰的親屬進行DNA比對，至少需要數天才能得出結果。

當年的受害企業三菱重工在接受採訪時表示，「如果確實是他，那麼敝社要對長年來持續調查此案的相關人士致上最誠摯的感謝，並希望他們依法作出適切對應」。

許多媒體今天晚間趕赴據稱為桐島聰入院的醫院，拍攝醫院外觀。醫院接待處人員顯得很困惑，表示對於（自稱為桐島聰的）這個人一無所知。

日本 通緝 DNA

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