瑞典入會北約 預料土耳其國會將批准

土耳其總統厄多安。(美聯社)

土耳其 國會預計本周將批准瑞典 加入北大西洋公約組織（NATO），結束長達一年多的延宕。土耳其拖延此案，導致與西方盟友之間關係緊張。

有線電視新聞網土耳其頻道（CNN Turk）報導，國會最快可能在23日表決，一名消息人士則告訴法新社，可能會在25日投票。

一旦土耳其批准瑞典入會北約 ，匈牙利將是最後一個反對此案的國家。

瑞典及鄰國芬蘭近兩年前，為因應俄羅斯全面入侵烏克蘭而申請加入北約。芬蘭已於去年4月成為北約第31個成員國。

芬蘭入會讓北約與俄羅斯的邊界大致增長兩倍，並大幅加強波羅的海3小國的防禦能力。波羅的海3國是在蘇聯解體後加入北約。

冷戰時期莫斯科與華府相互對抗，瑞典和芬蘭奉行軍事不結盟政策。

土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）抗拒瑞典加入北約一事，反映出他對莫斯科更加微妙的立場。

土耳其一方面維持、甚至擴大與俄羅斯的貿易，一方面向烏克蘭提供無人機和其他重要武器，因而從中獲利。

艾爾段也是少數與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）舉行定期會議和通話的西方領導人之一。

土耳其媒體報導，普亭可能在下個月訪問土耳其，果真如此，將會是他在戰時的首度出訪。