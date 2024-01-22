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不畏中國海警船干擾 菲海巡隊將加強巡邏黃岩島

中央社馬尼拉22日專電
菲律賓海巡隊官員塔瑞耶拉(右)與菲律賓軍方發言人艾吉拉在記者會回答中國相關問題。(美聯社)
菲律賓海巡隊官員塔瑞耶拉(右)與菲律賓軍方發言人艾吉拉在記者會回答中國相關問題。(美聯社)

菲律賓海巡隊指菲國漁民近日在黃岩島附近捕撈海貝時，遭中國海警驅趕。菲國官員今天說，根據總統小馬可仕指示，菲國公務船將加強黃岩島附近巡邏，也鼓勵菲國漁民到此捕魚。

菲國海巡隊昨天表示，多名菲律賓漁民12日在南海黃岩島附近捕撈海貝時，遭中國海警驅趕，並要求漁民將海貝扔回海裡，才得以離開。

菲律賓海巡隊官員塔瑞耶拉（Jay Tarriela）今天接受媒體訪問，說明這起事件。塔瑞耶拉告訴中央社，相信這是他去年2月擔任西菲律賓海發言人以來，第一次發生類似事件。

他表示，由於菲國海巡隊船艦數量有限，事發當時，海巡隊和漁業暨水產資源局（BFAR）船隻都不在場。

塔瑞耶拉說：「對菲律賓海巡隊來說，總統的指示非常明確。我們要持續出現在馬辛洛克灘（Bajo de Masinloc，即黃岩島），確保我們的船隻持續在那裡出現，以保護菲律賓漁民的利益。」

他表示：「老實說，（南海公務船）部署是輪替的。菲律賓海巡隊船隻數量有限，因此我們也在跟漁業暨水產資源局協調，我們必須確保當海巡隊船艦在不同區域巡邏時，漁業暨水產資源局船隻必須在那裡。」

塔瑞耶拉說：「我們仍然鼓勵菲律賓漁民到那裡（黃岩島附近）捕魚。」

馬尼拉和北京17日在上海舉行第8次南海問題雙邊磋商機制（BCM）會議。

雙方同意完善南海海上溝通機制，並就仁愛暗沙問題闡述各自立場，相互承諾避免緊張局勢升級。

由於中國海警驅趕菲律賓漁民事件發生在菲中就南海問題磋商之前，塔瑞耶拉說：「當然，我們不希望我們的漁民、菲律賓海巡隊、菲律賓武裝部隊每次部署我們的船隻，或每次菲律賓漁民捕魚時都會受到騷擾。」

他表示：「我們只能希望中國政府能夠兌現他們在1月17日會議上所做的任何承諾。」

至於中方在會中，是否對菲國船隻赴仁愛暗沙補給問題做出承諾，塔瑞耶拉說，他未獲授權，無法透露雙方磋商細節。

馬尼拉屢屢指控中國海警船在南海向菲國海巡艦艇和補給船發射高壓水柱，還碰撞菲方船艦，阻撓菲國船隻赴仁愛暗沙運補。

馬尼拉當局於1999年刻意將一艘二戰時期的老舊軍艦擱淺在仁愛暗沙，並派兵駐守，以主張實際控制，因此須定期前往運送補給。

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