英皇家海軍掃雷艦準備停泊 撞上碼頭旁另一艘軍艦
英國皇家海軍兩艘掃雷艦近日在中東國家巴林一處港口發生了碰撞事故，整個過程被人錄下後上傳網路。英國軍方發言人向媒體證實此事，並指事故起因則尚在調查之中。
BBC與俄羅斯官媒RT報導，這起事件發生在18日，獵級（Hunt Class）水雷反制艦奇丁福爾德號（HMS Chiddingfold）當時正在準備停泊。從網上廣泛流傳的影像可見，奇丁福爾德號一邊倒船、一邊調整方向，隨後卻在眾目睽睽之下，撞上已經靠岸的桑頓級（Sandown Class）水雷反制艇班戈號（HMS Bangor）。
根據另一張未經驗證的照片，就在事故發生之後，班戈號的艦體似乎被撞出了一個大洞。英國國防期刊（UK Defence Journal）網站引述的一位不具名軍方消息人士說法表示，將派出團隊檢查損害與制定修復計畫。
報導指出，奇丁福爾德號與班戈號都是英國在波斯灣長期駐守的部分軍力。英國皇家海軍指出，兩艦都是專門的掃雷艦，協助確保經海域貿易的安全暢通。英國國防部發言人告訴BBC，「我們注意到在巴林發生了一起涉及兩艘掃雷艦靠攏的事件，此事沒有造成人員傷亡，調查正在進行期間不宜進一步評論」。
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