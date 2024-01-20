英皇家海軍掃雷艦準備停泊 撞上碼頭旁另一艘軍艦

英國皇家海軍掃雷艦奇丁福爾德號（右）18日準備在中東國家巴林的一處港口停泊，隨後卻撞上已經靠岸的桑頓級水雷反制艇班戈號（左）。(截取自X@NavyLookout)

英國皇家 海軍兩艘掃雷艦近日在中東國家巴林一處港口發生了碰撞事故，整個過程被人錄下後上傳網路。英國軍方發言人向媒體證實此事，並指事故起因則尚在調查之中。

BBC與俄羅斯官媒RT報導，這起事件發生在18日，獵級（Hunt Class）水雷反制艦奇丁福爾德號（HMS Chiddingfold）當時正在準備停泊。從網上廣泛流傳的影像可見，奇丁福爾德號一邊倒船、一邊調整方向，隨後卻在眾目睽睽之下，撞上已經靠岸的桑頓級（Sandown Class）水雷反制艇班戈號（HMS Bangor）。

.@HMSChiddingfold collided with @HMSBangor while berthing in Bahrain yesterday.



Not the first time. In April 2021 Chiddingfold struck HMS Penzance and was out of action for 3 months under repair. The Hunt class MCMVs can be difficult to manoeuvre in harbour and are vulnerable… pic.twitter.com/vLZUc8ioCO — Navy Lookout (@NavyLookout) 2024年1月19日

根據另一張未經驗證的照片，就在事故發生之後，班戈號的艦體似乎被撞出了一個大洞。英國國防期刊（UK Defence Journal）網站引述的一位不具名軍方消息人士說法表示，將派出團隊檢查損害與制定修復計畫。

pic.twitter.com/pxjyWxxeah — fill your boots (@MilitaryBanter) 2024年1月19日

報導指出，奇丁福爾德號與班戈號都是英國在波斯灣長期駐守的部分軍力。英國皇家海軍指出，兩艦都是專門的掃雷艦，協助確保經海域貿易的安全暢通。英國國防部 發言人告訴BBC，「我們注意到在巴林發生了一起涉及兩艘掃雷艦靠攏的事件，此事沒有造成人員傷亡，調查正在進行期間不宜進一步評論」。