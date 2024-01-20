敘利亞大馬士革疑遭以空襲 伊朗革命衛隊4軍事顧問喪命

在這張取自社群媒體的影像中，可見到以色列飛彈打擊敘利亞首都大馬士革之後，有一大團濃煙升向天空，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）已證實4名「軍事顧問」喪命。路透 / Sham FM

伊朗 伊斯蘭革命衛隊（IRGC）20日表示，4名「軍事顧問」在以色列 針對敘利亞首都大馬士革一棟住宅大樓的空襲行動中喪命。

根據BBC新聞，以及半島電視台引述的敘國官媒「阿拉伯敘利亞通訊社」（SANA）消息報導，此次襲擊地點是大馬士革的梅澤赫（Mazzeh）社區，當地是一座軍用機場、聯合國 在大馬士革總部、多家使館與餐廳之所在。

據SANA報導，「以色列的侵犯行為」瞄準了該建築。一位居民告訴法新社，在梅澤赫西部看到「爆炸」與「一大團煙霧」，又指「聲音近似於飛彈爆炸，我在幾分鐘之後聽到了救護車的聲音」，尚未驗證的影像則可見到煙霧竄起跟建築被毀。

🇸🇾 Siria⚡️Nuovo bombardamento nazi-sionista su Damasco, nel distretto di Mazzeh, sede delle ambasciate del Libano e dell'Iran

⚡️Haj Sadegh Omidzadeh, ufficiale dell'intelligence 🇮🇷IRGC della Forza Quds in Siria, e il suo vice Haj Gholam (Muharram) sono stati assassinati.

1/4 pic.twitter.com/k9fMkeRHrS — Lukyluke31 (@Lukyluke311) 2024年1月20日

有消息靈通人士告訴半島電視台，襲擊的目標是IRGC一個情報小組，接著稱IRGC一位駐敘利亞高層情報官跟他的助手都在該棟建築之中。IRGC在簡短聲明指出，以色列戰機的一次空襲殺死了「一批敘軍與4名軍事顧問」。

IRGC隨後公布了遇害者姓名，但沒有提到他們的階級。不過，伊朗半官方的梅爾通訊社（Mehr）宣稱，這四人分別是IRGC敘利亞情報主管、他的副手與另外兩名IRGC成員。

伊朗國家電視台宣稱，此次襲擊為以色列的「恐怖」攻擊，據信用了至少4枚飛彈，完全摧毀一棟四層建築。雖然以色列尚未發表評論，但以國多年來一直針對敘利亞境內的伊朗相關目標進行攻擊。