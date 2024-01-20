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日本登月探測器電力出包 JAXA自評任務「勉強及格60分」

中央社／東京20日綜合外電報導
日本的無人登月探測器SLIM20日成功登陸月球，在降落月球表面之前，先將大約一個巴掌大的漫遊車釋放到地面，成為世界上第五個登月成功的國家。（取自JAXA）
日本的無人登月探測器SLIM20日成功登陸月球，在降落月球表面之前，先將大約一個巴掌大的漫遊車釋放到地面，成為世界上第五個登月成功的國家。（取自JAXA）

日本今天成為第5個登月的國家，不過探測器上的太陽能電池未能發電，只能靠內建電池撐個幾小時，讓日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）自評這次任務是「勉強及格的60分」。

日本放送協會（NHK）報導，日本是繼前蘇聯、美國、中國及印度後，第5個成功達成登陸月球表面的國家。至於小型無人月球探測器SLIM搭載的太陽能電池何以無法發電，JAXA研判可能跟著陸時太陽能光電板的位置跟當初預定有所不同等有關。

讀賣新聞報導，SLIM這次設定100公尺內誤差範圍完成「精準著陸」目標，但要確認成功與否需進行資料分析，當初預估要花約一個月時間。JAXA宇宙科學研究所所長國中均在記者會上表示，因為呈現出的軌道跟計畫相符，自信能成功「精準著陸」。

每日新聞報導，SLIM的電池將在今天耗盡電力，不過，未來只要陽光能照射到太陽能光電板，太陽能電池有可能恢復運作。國中均說，因為這項專案也預想到挑戰在月球上跨晚，所以他們仍充滿期待。

SLIM今天凌晨成功登陸月球表面，創日本首例，在位於神奈川縣相模原市的JAXA相模原園區舉行的記者會上，JAXA理事長山川宏說：「前往月球表面的道路已經打開。」

不過由於發生太陽能電池無法發電的意外，雖然達成日本歷史創舉，卻讓與會人士臉上笑容相對減少。國中均也從嚴自評為「勉強及格的60分」。

SLIM今天零時左右從月表上空約15公里處展開最後降落，在約20分鐘後抵達月球表面前，共有國內外逾20萬網友同步觀看JAXA在網路影音平台上的直播。

日本當地時間凌晨2時10分的記者會上，國中均強調，「探測器能正確接收地球發送的指令，也能做出回應，這是軟著陸成功的證據」。

至於這次任務標榜的全球首度「精準著陸」，國中均展現自信地說「我個人認為已經成功驗證了」。山川宏說，精準著陸對今後持續進行的月球探測是重要技術，「將有助日本獲取國際競爭力」。

JAXA在SLIM登陸後針對所有資料進行確認時，發現搭載的太陽能電池無法運作。在利用本身搭載電池所提供的數小時電力內，將優先把降落月球表面的影像與資料回傳地球。

日本的無人登月探測器SLIM20日成功登陸月球，在降落月球表面之前，先將大約一個...
日本的無人登月探測器SLIM20日成功登陸月球，在降落月球表面之前，先將大約一個巴掌大的漫遊車(LEV-2)釋放到地面，成為世界上第五個登月成功的國家。（歐新社）

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