小馬可仕賀賴清德當選 北京要他「多讀書」 菲外長回嗆

菲律賓總統小馬可仕。美聯社

菲律賓總統小馬可仕賀賴清德 當選台灣總統，引發北京強烈抗議，要他「多讀讀書」。菲律賓國防部長今天回嗆中方發言卑劣粗俗，不僅侮辱小馬可仕和菲國，也是自我貶低。

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro）今天發布聲明表示：「不幸的是，中華人 民共和國外交部發言人自甘墮落，做出如此卑劣粗俗的發言，侮辱我們的總統和菲律賓國民，在此過程中進一步貶低她自己，以及她所代表的部會和政黨。」

他表示：「但話說回來，身為一個享有民主社會特權、權利和自由的國家與人民，對於一個跟我們的生活方式格格不入，且總是對國家批准的宣傳與假資訊誇誇其談的政黨和政府系統代言人，會做到這個地步、如此沒格調，我們一點也不應該驚訝。」

鐵歐多洛說，中國外交部發言人的言論「與品牌形象相符」。「這是不幸的，但我本人並不驚訝。我們，還有全世界，不應有更高的期望。」

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）15日在社群平台X發文表示：「我代表菲律賓人民，祝賀賴清德當選台灣下屆總統。」

菲律賓於1975年與中華民國斷交後，即奉行一個中國政策。小馬可仕賀文出現「台灣總統」一詞，被認為與菲律賓的一中政策 相悖。

菲國外交部隔天發表聲明，指小馬可仕發布賀文是為感謝台灣接受近20萬菲律賓海外勞工，並成功舉行民主流程。

菲律賓外交部表示：「儘管如此，菲律賓重申一個中國政策。」

不過，對小馬可仕賀文，中國外交部發言人毛寧昨天痛批「違反一個中國原則和中菲建交公報，嚴重違背菲方對中方所作政治承諾，粗暴干涉中國內政，中方對此強烈不滿、堅決反對，已於第一時間向菲方提出強烈抗議」。

毛寧說，建議小馬可仕「多讀讀書，正確了解台灣問題的來龍去脈，從而得出正確的結論」，北京並召見菲律賓駐中國大使吉米（Jaime FlorCruz）表達不滿。

菲律賓參議員洪迪薇（Risa Hontiveros）今天發布聲明表示，菲律賓政府行動應一致，不能總統說一套，外交部說另一套。

但她表示：「無論如何，中國無權告訴菲律賓人什麼該說或不該說。」

洪迪薇認為，馬尼拉須重新審視一個中國政策。「跟向台灣發賀文相比，中國在我們領土上做過的事要糟糕得多。」

馬尼拉指控中國持續封鎖黃岩島周邊，使菲律賓漁民無法謀生，並屢屢向菲國海巡艦艇和補給船發射高壓水柱，還碰撞菲方船艦，攔截菲國船隻赴位於菲律賓專屬經濟海域的仁愛暗沙運補。

馬尼拉當局1999年刻意將二戰時期的一艘老舊軍艦擱淺在仁愛暗沙，並派兵駐守，以主張實際控制，因此須定期前往運送補給。

另據馬尼拉公報報導，參議院少數黨領袖皮門特三世（Aquilino Pimentel III）今天告訴參議院記者，菲律賓近50年來奉行一中政策，因此，政府行動應與其政策一致。

皮門特三世說：「這意味著，我們承認中華人民共和國是唯一的中國，其首都在北京。」

他表示：「我們知道這個議題的敏感性，我們了解歷史。台灣認為它不是中華人民共和國的一個省，而中華人民共和國認為台灣是一個省。因此，如果我們恪守一中政策，我們應對中國的觀點或信念保持敏感。」

皮門特三世說，他會希望小馬可仕不要向台灣總統選舉當選人致意。「我們本來可以不用這麼做。」

他表示，菲律賓是主權國家，總統可以決定他想怎麼做，但「在國際社會中，我們的行動會影響其他國家。有些國家會不愉快，讓我們預先考慮任何可能的情況，把它納入我們的考量」。

皮門特三世說：「有時我們會犯錯，但我們面對可能的後果，下次避免再犯。」