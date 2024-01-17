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泰國煙火廠爆炸 至少23人喪生

編譯茅毅、中央社／報導
泰國中部的素攀武里府1間煙火工廠17日爆炸後竄出黑煙。美聯社
泰國中部的素攀武里府1間煙火工廠17日爆炸後竄出黑煙。美聯社

9 AM 更新

泰國中部素攀武里府（Suphan Buri）首長納塔帕（Nattapat Suwanprateep）表示，該地區一間煙火工廠今天發生的爆炸事件已造成23人死亡。

法新社報導，救難單位分享的影像顯示，地面上金屬殘骸四散，現場冒出濃濃黑煙。爆炸發生於當地時間下午3時左右，地點在素攀武里府中部的薩拉考鎮（Sala Khao）附近。

納塔帕告訴法新社：「我們收到爆炸物處理（EOD）團隊提供的報告，已確認23人死亡。」

目前還不清楚爆炸的起因。納塔帕說，官員們正在調查引發這起事件的可能原因。

他說：「這間工廠持有有效的許可證，為合法經營。」

員警表示，周邊地區沒有受損。納塔帕說：「有間屋子的玻璃窗受到爆炸影響，但沒有收到其他通報。」

警官奈雅華（Naiyawat Phademchid）告訴法新社，目前在瑞士參加世界經濟論壇（World Economic Forum）的總理賽塔（Srettha Thavisin）已經得知這起事件。

在網路上發布的官方聲明中，賽塔向遇難者家屬表達哀悼之情。

8 AM

路透及美聯社17日報導，泰國中部的素攀武里府1間煙火廠當天下午約3點半爆炸，造成約20人喪生、多人受傷。確切死亡人數尚無法立即得知，當地1個搜救基金會搜救人員估計，約在15至17人。泰媒報導的人數也不一。

警方指稱，素攀武里府位於首都曼谷以北約120公里，當局檢查爆炸現場時，尚未發現任何倖存者。進入火場調查的官員說，「是否廠內所有工人都喪生，我們無可奉告」，初步調查結果是20人罹難，爆炸波及附近50至100公尺。

當地搜救人員貼在網路上的照片顯示，現場可見一片稻田遭爆炸夷為平地，散落殘骸和殘肢。

正參加瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）的泰國總理賽塔聽取相關簡報後，指示盡快調查肇因，以釐清該工廠是否合法營運，以及爆炸是否為疏失導致，必須徹底落實執法。

該煙火廠2022年11月也曾發生爆炸，導致1名工人死亡、3人重傷。

泰國 北約

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