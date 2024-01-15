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刺骨寒風中窩臨時帳篷避難 加薩人靠燒塑膠取暖

中央社／巴勒斯坦自治區拉法15日綜合外電報導
1月12日在加薩地帶北部傑巴利耶難民營拍攝的廢墟。(新華社)
1月12日在加薩地帶北部傑巴利耶難民營拍攝的廢墟。(新華社)

在用布與塑膠搭建的臨時帳篷內，加薩居民納布漢與他的小孩和孫子擠在爐火旁取暖，全家因為戰爭流離失所，他們為避免失溫凍死，不得不燃燒塑膠垃圾取暖。

法新社報導，逃離加薩走廊（Gaza Strip）中部家園的60歲男子納布漢（Ismail Nabhan）說：「兩天前，這裡颳起很強的風，我們整晚都試著綁緊尼龍繩。我們住在沙漠裡，前方是一片海，天氣變得愈來愈冷。」

以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）的戰爭於去年10月7日爆發以來，聯合國估計加薩走廊內約有190萬人流離失所，其中有些人搭建起數以千計的帳篷。

根據法新社彙整官方數據所做的統計，哈瑪斯武裝分子去年10月7日從加薩發動的空前攻擊，在以色列南部造成約1140人死亡，其中大多數是平民，引發以色列對加薩的連番轟炸與地面進攻。

納布漢與他的家人在拉法（Rafah）西南角一個危險地點搭起帳篷，這個地點能俯瞰埃及邊界，距離地中海數百公尺。

儘管有被火焰燒到與煙霧薰到的風險，這個脆弱不堪的避難處內擠了約28人，他們在帳篷內燒起一爐火，因為這是他們唯一能取暖的方法。就連他們使用的燃料都是臨時湊成且有害健康，但這家人沒有多少選擇。

納布漢的妻子阿瓦德（Raidah Awad）說：「我們吸進燃燒塑膠所產生的煙霧，會灼燒我們的肺部。」她的孫子在旁一直咳嗽。

阿瓦德要她的兒子去找木柴，但感嘆說最近下了一場冬季大雨，木柴要4天的時間才會乾燥。

50歲的阿瓦德說：「燒塑膠的味道與冷冽的天氣讓小孩感冒。他們一直咳個不停、受了風寒，衣服也不夠厚，無法讓身子保持溫暖。」

她還說，3人共蓋一條毯子，「情況很悲慘」。

哈瑪斯治下的加薩衛生部表示，至少有2萬4100名加薩人在以哈戰爭中喪命。

因為以色列猛烈轟炸而逃出中部紐瑟拉特（Nuseirat）難民營的艾德旺（Haneen Adwan）說，這個冬季天氣讓她與家人很難熬。

31歲有6個小孩的艾德旺說：「到了晚上，我都覺得我們快要冷死了。」

艾德旺把3個薄床墊疊在一起，抵擋從地上竄出的寒氣。她說，他們買不起木柴，跟納布漢與他的家人一樣，她轉而靠著焚燒廢棄物取暖。

她說：「我們點火燒塑膠，但燒出的煙霧讓我們窒息。」

艾德旺的14歲兒子為了讓家人取暖，一直在垃圾堆中尋找塑膠，雙手都弄得髒兮兮。

這名青少年解釋了他如何在邊界的下水道中工作、挖出埋在沙子裡的塑膠，並用刀片將塑膠切成碎片。

他說：「我的弟弟們晚上都快冷死了。我們必須點燃一些東西，否則我們都會被凍僵。」

聯合國人道事務協調廳今天表示，許多加薩人現在所住的臨時避難處，「設備不足以抵擋目前的天氣狀況」，許多地點還因為大雨而淹水。

加薩 以色列 哈瑪斯

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