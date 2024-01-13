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日學者小笠原公布選前預測 賴清德得票率僅差2個百分點

中央社東京14日專電
台灣一部電視螢幕在播放大選開票過程。(路透)
台灣一部電視螢幕在播放大選開票過程。(路透)

日本學者小笠原欣幸今天在臉書公布他的選前預測。他預測民進黨總統候選人賴清德的得票率為42.1%，與真正結果僅差約2個百分點，預估民進黨取得53席立法委員席次，與最終51席次也僅差2席，再次被網友大讚「神準」。

小笠原在臉書表示，他9日在東京做了預測，隔天發給若林正丈、松田康博、川上桃子、佐藤幸人等10名日本台灣學會的學者朋友們。

小笠原列舉他對各政黨候選人的預測得票率與最終結果。他指出，他預測民進黨總統候選人賴清德得票率42.1%，最終得票率約40.1%（中選會公布40.05%），相差2個百分點。

他表示，他預測國民黨總統候選人侯友宜得票率34.9%，最終得票率約33.5%（中選會公布33.49%），相差1.4個百分點，他預測民眾黨總統候選人柯文哲得票率23.0%，最終得票率約26.5%（中選會公布26.46%），相差3.5個百分點，他預測投票率72.0%，最終投票率71.86%，僅差0.14個百分點。

至於第1名與第2名的得票差，小笠原預測為99萬8212票，結果為91萬4998票，差距僅有8萬3214票。

立法院席次方面，小笠原預測民進黨取得53席，實際為51席，相差2席。他預測國民黨取得49席，實際為52席，相差3席。民眾黨的預測則和結果相符，均為8席，無黨籍部分則是預測3席，實際2席。不分區席數方面全中。

小笠原最後自我評價表示，他10日抵達台北，經過2天觀察，發現柯文哲的聲勢快速擴大，這部分沒辦法放映在他的預測作業當中。他自評，「雖然投票率的預測完全正確，卻低估了柯文哲的最後爆發力，這個部分要檢討。」

立委選舉的席次方面，民進黨部分預測僅差2席，小笠原自評「不錯」，不過預測不對的選區不少，只是結果剛好而已，這部分需要檢討。

日本國立東京外國語大學名譽教授小笠原欣幸因為預測台灣選舉準確，在台灣被稱為「選舉之神」，也在去年因此被「新聞週刊」（Newsweek）日本版選為世界尊敬的百大日本人之一。

台灣2020年總統選舉時，他預測總統蔡英文得票率57.7%，與實際得票率57.1%僅相差0.6個百分點，幾乎完全命中。在立委席次方面，小笠原預測民進黨62席、國民黨37席、民眾黨5席、時代力量3席，無黨籍和其他黨派6席，他的預測與最後結果只有民進黨與國民黨有一席的誤差。

民進黨 日本 國民黨

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