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以軍炸死妻兒孫 半島當家記者堅守加薩 成堅毅象徵

編譯田思怡／即時報導
達杜赫7日出席兒子的葬禮。(路透)
達杜赫7日出席兒子的葬禮。(路透)

卡達半島電視台駐加薩辦事處主任達杜赫（Wael al-Dahdouh）去年10月25日在電視直播時接到妻子、一對兒女和孫子在以色列空襲中喪生的噩耗。時隔兩個半月，和他一樣擔任記者的兒子7日也被炸死。達杜赫在痛失至親後仍堅守記者崗位繼續報導，他的堅毅已成為這場戰爭的象徵，讓同樣失去親人的加薩巴勒斯坦人看到希望。

53歲的達杜赫是半島電視台報導以哈戰爭的當家記者。他每次出現在電視上，都戴藍色頭盔、穿著標示媒體記者的防彈背心。

去年10月，當加薩死亡人數達到7000人時，達杜赫在直播時接到妻子、15歲的兒子、7歲的女兒和18個月大的孫子喪生消息，在後來播出的畫面中，達杜赫看著兒子的遺體哭泣。

去年12月，加薩死亡人數攀升至1萬9000，達杜赫本人去甘尤尼斯採訪時也遇襲受傷，隨行攝影記者達卡身亡。在這兩次不幸遭遇後，達杜赫都在隔天就回到崗位報導新聞。

今年7月7日，達杜赫的兒子，也是半島記者的韓薩和同事蘇拉亞遇襲身亡，讓達杜赫更難以承受。達杜赫說，「每一次的痛苦都更痛、更劇烈。但願我兒子的血是最後一位記者的血，是最後一位加薩人的血，但願這場屠殺能停止」。

他說，「全世界都要看看加薩發生的事，對手無寸鐵的人和民眾不仁不義，對我們記者也不公平」。

半島電視台報導，27歲的韓薩七日出採訪任務，採訪車接近加薩南部城市拉法時，被以軍「鎖定」攻擊，韓薩和自由撰稿的法新社特約記者蘇拉亞喪生，另一名記者拉雅布重傷。

7日在卡達首都杜哈訪問的美國國務卿布林肯說，他對達杜赫失去至親非常難過，「我也為人父母，我無法想像他所遭遇的可怕的事，不是一次，而是兩次。這是難以想像的悲劇，也是太多無辜的巴勒斯坦男女老少的悲劇」。

加薩已有近2萬3000人喪生，包括至少79名記者和媒體工作者，已失去5位至親的達杜赫成為身處險境記者和加薩悲劇的象徵，他堅持下去的毅力，讓感同身受的加薩人看到希望。

一直有傳言說以軍在加薩鎖定記者攻擊。非營利團體「保護記者委員會」要求調查韓薩和蘇拉亞遇襲身亡案件。

加薩 巴勒斯坦 布林肯

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