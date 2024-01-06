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歐盟同意科索沃「免簽」待遇後 西班牙跟進承認護照

中央社／科索沃首都普里斯汀納6日綜合外電報導
圖為科索沃普里斯汀納機場1名乘客揹著手提袋，袋子上頭有「免簽證」標誌。（路透）
圖為科索沃普里斯汀納機場1名乘客揹著手提袋，袋子上頭有「免簽證」標誌。（路透）

科索沃副總理畢斯里米今天表示，西班牙已同意承認科索沃護照。在此之前，西班牙是既不承認科索沃護照，也不承認科索沃獨立的5個歐盟成員國之一。

法新社報導，畢斯里米（Besnik Bislimi）在臉書（Facebook）發文說：「我們國民和國家持續接到好消息。」

率領團隊與歐洲聯盟（EU）對話的畢斯里米表示，科索沃公民免簽證進入申根區（Schengen zone）的優惠待遇雖已於1月1日生效，「西班牙如今也加入我們可以自由進出的國家之一。在此之前，主要障礙在於我們的護照並不被（西班牙）認可」。

科索沃外交部長格瓦拉-施瓦茲（Donika Gervalla-Schwarz）在舊稱推特（Twitter）的社群平台X發文說：「西班牙2024年1月1日起承認科索沃護照，科索沃公民現在可以前往西班牙。」

科索沃2008年宣布脫離塞爾維亞獨立，獲得歐盟22個成員國的承認，但西班牙、斯洛伐克、賽普勒斯、羅馬尼亞、希臘這5個歐盟國並不承認人口180萬的科索沃。

一項期待已久、允許科索沃公民無需簽證即可前往歐洲申根地區的歐盟簽證自由化計畫，已於1月1日正式生效，西班牙跟著採取行動，承認科索沃護照。

這項計畫允許科索沃公民以免簽證方式赴申根國家，在任何180天期間內可停留最多90天。

科索沃認為，這項措施是科索沃獲全面承認的另一步，提升了國家加入歐盟的希望。

科索沃是西巴爾幹半島6個國家中，最後1個獲得歐盟免申根簽證待遇的國家。

在歐盟授予免申根簽證待遇之前，科索沃護照持有者只能免簽前往全球14個國家。

迄今有包括美國在內的100多國承認科索沃獨立國家地位，塞爾維亞的盟友俄羅斯和中國則尚未承認科索沃。

歐盟 簽證 俄羅斯

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