不丹將選出新國會 中印密切關注對邊界議題影響

不丹總理Lotay Tshering。（路透）

不丹 地處中國與印度 兩大國之間，這個喜馬拉雅山區的內陸國家長久以來與世隔絕。不過，隨著不丹9日將選出新國會，分析家指出，深陷邊界爭議的中印兩國都密切關注選舉結果。

法新社報導，印度長期將不丹視為與中國間的緩衝國，穩固屬於其勢力範圍內。但北部國土與中國也有邊界爭議的不丹，在2023年10月與北京談判後簽署一份有關劃分邊界的「合作協定」，引起印度擔憂。

倫敦國王學院（King's College London）國際關係教授潘特（Harsh V. Pant）告訴法新社，不丹是中國尋求在南亞施展影響力的「最後障礙物之一」。

在中國與孟加拉、尼泊爾、馬爾地夫和斯里蘭卡等南亞國家達成多項各別的強大貿易協定與借貸合約後，印度便提高警覺，決意不讓北京將其影響力跨出印度認為的中國天然勢力範圍之外。

不丹與中國並無邦交，且直到2007年不丹的外交政策實際上一直受制於印度。

英國智庫「皇家 國際事務研究所」（Chatham House）2023年12月發布報告指出，不丹和印度維持這樣的關係，是為了「換取自由貿易和安全保障」。

這份報告也包含了一些衛星照片，據稱顯示中國在不丹北部邊境進行「未經核准的定居點興建計畫」。雖然仍待兩國邊界協議出爐，但這些地方有可能「成為中國永久領土」。

中國外交部透過聲明告訴法新社，中方有決心早日解決與不丹的邊界議題，並與不丹建交。

皇家國際事務研究所表示，北京期待簽署鞏固其在不丹北部擴大勢力的邊界協議，可能進而促成雙方建交，讓中國有機會把不丹納入其勢力範圍。「對印度而言，任何這類協議都會帶來深遠影響。」

皇家國際事務研究所指出，印度擔心的是，一旦中不簽署協議劃定不丹北部邊界，焦點可能就會轉移至不丹西部與中國有爭議的領土，包括洞朗（Doklam）高原。

洞朗高原地處西藏、印度及不丹三國交會處。2017年中國試圖在洞朗高原修建公路，不丹提出抗議，印度則以保護國姿態派兵阻止，中印軍事對峙長達73天。

洞朗高原靠近印度境內的西利古里走廊（Siliguri Corridor），這條走廊連接印度本土與東北諸省，對印度國家安全的重要性不言而喻。

不過分析家說，不丹選民不太關心外交政策，而比較擔心高失業率及年輕人為了尋找工作機會而移居海外。印度則是不丹最大的投資及基礎建設來源國，提升雙邊關係對於任何新政府來說至關重要。

根據世界銀行（World Bank）說法，不丹與印度之間有強勁的經濟與戰略關係，不丹約70%的進口來自印度。