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誰接班金正恩 南韓國情院首研判女兒金朱愛最可能

中央社首爾4日綜合外電報導
有外界預測金正恩接班人可能由他女兒金朱愛（譯音）（圖中）接任。（美聯社）
有外界預測金正恩接班人可能由他女兒金朱愛（譯音）（圖中）接任。（美聯社）

南韓國家情報院院長被提名人趙太庸今天表示，北韓領導人金正恩的女兒金朱愛（譯音）是「最可能的接班人」。這是南韓國情院首度研判可能由她接掌諱莫如深的北韓政權。

南韓聯合新聞通訊社報導，據信2013年出生的金朱愛自從2022年11月18日首度現身以來，就一直廣受關注。當時是金正恩前往火星-17型（Hwasong-17）洲際彈道飛彈的發射場視察試射時，把她帶在身邊，此後她的公開行程便一直環繞軍事活動。

北韓官方媒體對她的稱呼，已經開始從金正恩「親愛的千金」或「最親愛的千金」改成「受人尊敬的千金」，引發外界揣測金正恩可能準備讓金朱愛接班。

南韓國會情報委員會為了確認趙太庸的任命案召開聽證會，趙太庸在提交給聽證會的初步報告中表示：「從金朱愛的公開活動以及她公開現身後北韓對她的尊崇來看，研判她看來是最可能的接班人。」

不過趙太庸也說，由於金正恩還年輕，且看來沒有健康上的問題，加上尚有諸多變數，例如金正恩可能還有其他子女，因此在北韓領導人接班議題上，南韓國情院仍不排除任何可能性。

南韓國情院之前曾表示，北韓社會極度父權思維且由男性主宰，要確認金朱愛是金正恩的當然繼承人「為時過早」。

趙太庸指出，據信金正恩還有另一名孩子，但性別不詳。此外他沒有進一步說明。

韓聯社報導，外界認為金朱愛是金正恩的第2個孩子；但是關於他的其他子女，迄無獲得證實的細節，就連他們的性別，外界也無從得知。

南韓國情院2023年3月告訴南韓國會議員，他們正就金正恩第一個孩子為男性的情報進行研析，且還無法確認金正恩第3個孩子的性別。

金正恩 南韓 北韓

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