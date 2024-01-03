日航宣布3/31前機票可改票退款 台網友聲援持續支持
日本航空JL516班機2日與日本海上保安廳飛機發生撞擊事故。「Japan Airlines」臉書粉專昨發聲明，有鑑於此事故，今年3月31日預訂的日航集團機票，都提供免費改票和退款的服務。台灣網友留言聲援，「日航機組員的高素質大家都看得見，支持日航，加油」、「臨危不亂的反應真的很值得學習」。
「Japan Airlines」的聲明內容表示，「2024年1月2日，JL516在羽田機場降落時與日本海上保安廳的飛機發生撞擊。我們向在此事件中喪生的日本海上保安廳人員的家屬表達最深切的哀悼，並對於我們的乘客、他們的家人和所有受影響的人造成的痛苦和不便表示歉意。乘客和職員的安全是我們的首要任務，我們現在亦正全力配合調查。有鑑於此事故，我們為2024年3月31日之前預訂的日航集團機票提供免費改票和退款的服務」。
網友表示，「感謝JL516的機組人員冷靜迅速的應變，讓全客機上的人員安全逃脫生還；為海保五名犧牲的人員默禱合十」、「鶴丸加油！不會改票，會照原定計畫搭你們的飛機！這是給予你們最大的支持」、「機組人員平時訓練有素，才能在危險時刻冷靜疏散旅客」、「乘客很配合也是主因」、「持續支持日本航空，已經預訂的機票不會改退票」、「日本航空這次後艙機組表現非常專業，歐美媒體說是教科書式的典範，這樣的成果令人印象深刻且安心」。
上一則
FB留言