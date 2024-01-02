日航機碰撞事故 法官方機構、空巴派員調查

日本航空公司的一架客機2日在東京羽田機場與一架日本海上保安廳的飛機發生碰撞，起火燃燒。(美聯社)

法國民航安全調查分析局與空中巴士公司2日均表示，將派人員前往日本 ，調查當天發生的東京羽田機場兩機碰撞事故。

法國民航安全調查分析局2日通過社交媒體發布簡短消息稱，該局將參與日本運輸安全委員會就相關事故展開的調查，4名該局的調查人員將於3日同5名空巴技術顧問一同前往事故現場。

日本航空公司的一架客機2日在東京羽田機場與一架日本海上保安廳的飛機發生碰撞，引發嚴重火災。客機上搭載的379人已全部安全轉移，海上保安廳飛機上的6人中，有5人死亡，機長受重傷。

空巴公司2日發表聲明確認涉及此次事故的一架飛機是日本航空公司的空巴A350-900型飛機，2日在羽田機場與一架DHC-8型飛機相撞。

空巴公司的聲明說，這架空巴A350-900型飛機于2021年11月交付日本航空公司；根據國際民航組織有關文件，空巴將為法國民航安全調查分析局和日本運輸安全委員會提供技術援助，並為此派遣一支專家團隊。 法國民航安全調查分析局創建於1946年，總部位於巴黎郊外布爾歇，是負責調查航空事故的法國政府機構，該局可以在外國請求下協助調查航空事故。

據瞭解，日本航空公司現有16架空巴A350-900型飛機，該公司准備於本月底使用空巴A350-1000型飛機執飛東京至紐約航線。