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李在明術後轉重症病房休養 凶嫌坦承蓄意攻擊

中央社首爾2日專電
韓國最大在野黨黨首李在明遭襲，在現場進行緊急處置後被送往醫院救治。(新華社)
韓國最大在野黨黨首李在明遭襲，在現場進行緊急處置後被送往醫院救治。(新華社)

韓國最大在野黨共同民主黨黨魁李在明今天在釜山參訪時遇襲傷及頸部，手術後已轉至重症病房休養；襲擊李在明的嫌犯也向警方坦承蓄意攻擊。

李在明當地時間2日上午在釜山參訪時遭男子持凶器襲擊，左側頸部被刺後當場流血倒地。韓聯社報導，李在明傷及內頸靜脈，經過2小時血管重建手術後，已轉往重症病房休養。

醫生表示，這次攻擊幸好未傷及頸動脈，否則可能致命。

襲擊李在明的60多歲金姓男子在事發當場就被逮捕，據媒體報導，金嫌曾出現在共同民主黨上個月於釜山舉行的活動現場附近，並在李在明搭車時試圖接近但遭制止，研判可能已追蹤李在明一段日子。

金嫌今天也是在李在明結束行程、前往搭車途中行兇，他戴著寫有「我是李在明」字樣的藍色紙王冠，一邊要求簽名，一邊擠開圍繞著李在明的媒體記者與攝影機，接近後掏出凶器攻擊。

被捕後的金嫌原先對犯案動機緘默不語，不過，警方在下午的記者會中表示，金嫌接受調查時說出「我會殺掉李在明」，坦承故意殺人。

警方表示，金嫌並無認知能力問題，目擊者證詞指出，金嫌1日曾在今天犯案現場附近出沒，顯示金嫌並無精神問題，且並非臨時起意犯案。據調查，住在忠清南道的金嫌去年在網路上購買凶器，沒有任何前科及共犯。

警方將以殺人未遂罪嫌向法院申請羈押金嫌，並繼續調查具體犯案動機。

李在明 民主黨

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