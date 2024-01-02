李在明術後轉重症病房休養 凶嫌坦承蓄意攻擊

韓國最大在野黨黨首李在明遭襲，在現場進行緊急處置後被送往醫院救治。(新華社)

韓國最大在野黨共同民主黨 黨魁李在明 今天在釜山參訪時遇襲傷及頸部，手術後已轉至重症病房休養；襲擊李在明的嫌犯也向警方坦承蓄意攻擊。

李在明當地時間2日上午在釜山參訪時遭男子持凶器襲擊，左側頸部被刺後當場流血倒地。韓聯社報導，李在明傷及內頸靜脈，經過2小時血管重建手術後，已轉往重症病房休養。

醫生表示，這次攻擊幸好未傷及頸動脈，否則可能致命。

襲擊李在明的60多歲金姓男子在事發當場就被逮捕，據媒體報導，金嫌曾出現在共同民主黨上個月於釜山舉行的活動現場附近，並在李在明搭車時試圖接近但遭制止，研判可能已追蹤李在明一段日子。

金嫌今天也是在李在明結束行程、前往搭車途中行兇，他戴著寫有「我是李在明」字樣的藍色紙王冠，一邊要求簽名，一邊擠開圍繞著李在明的媒體記者與攝影機，接近後掏出凶器攻擊。

被捕後的金嫌原先對犯案動機緘默不語，不過，警方在下午的記者會中表示，金嫌接受調查時說出「我會殺掉李在明」，坦承故意殺人。

警方表示，金嫌並無認知能力問題，目擊者證詞指出，金嫌1日曾在今天犯案現場附近出沒，顯示金嫌並無精神問題，且並非臨時起意犯案。據調查，住在忠清南道的金嫌去年在網路上購買凶器，沒有任何前科及共犯。

警方將以殺人未遂罪嫌向法院申請羈押金嫌，並繼續調查具體犯案動機。