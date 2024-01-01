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日本石川強震引發火警…輪島市建築遭大火吞噬

日本石川縣7.6強震 能登大海嘯警報降級

中央社東京1日專電
日本石川縣能登地方今天當地時間下午4時許接連發生地震，最大規模7.6。圖為石川縣金澤市一座神社發生地震，鳥居受損。美聯社
日本石川縣能登地方今天當地時間下午4時許接連發生地震，最大規模7.6。圖為石川縣金澤市一座神社發生地震，鳥居受損。美聯社

日本石川縣能登地方今天當地時間下午4時許接連發生地震，最大規模7.6。日本氣象廳原本對能登地區發布海嘯高度3公尺以上的「大海嘯警報」，於晚間8時30分降級為1公尺到3公尺間的「海嘯警報」。

日本石川縣能登地區下午4時10分發生規模7.6地震，氣象廳對能登發布大海嘯警報，並對石川縣、新瀉縣、富山縣部分地區發布海嘯警報。截至晚間8時50分為止，能登地方仍持續發生餘震，日本氣象廳已把一連串地震命名為「令和6年能登半島地震」。

根據氣象廳資訊，截至晚間8時34分，日本各地陸續觀測到海嘯，以下午4時21分能登輪島港觀測到1.2公尺以上海嘯最高，其次是金澤港的90公分、富山市的80公分等。北海道的日本海沿岸也出現20到60公分高度海嘯。

氣象廳在晚間8時30分，已經把對能登地方發出的「大海嘯警報」改為「海嘯警報」，但仍提醒民眾不可放鬆警惕，海嘯高度有時會高出預警高度。

地震發生時，石川縣知事馳浩人在東京過節，他透過遠距方式參加了石川縣的災害對策本部會議。由於地震導致交通受阻，他表示，可能從首相官邸搭乘直升機返回金澤。

地震 日本

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