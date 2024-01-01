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日本能登發生規模7.6強震 當地發布海嘯警報「快逃」

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日本能登半島元旦強震 專家籲離家避難民眾勿回

中央社／東京1日專電
(取材自X@livedoornews)
(取材自X@livedoornews)

日本石川縣能登地方今天當地時間下午4時許接連發生地震，最大規模7.6。第一波海嘯已抵達能登地方，推測高度5公尺。由於餘震仍持續發生，且發生地區在日本海，海嘯抵達沿岸的速度比起太平洋沿岸更快，當局呼籲離家避難的民眾暫時不要返家。

根據日本氣象廳，能登地方今天下午4時6分發生規模5.7、10分規模7.6、18分規模6.1、23分規模4.5、29分規模4.6、32分規模4.8、35分規模4.3等多起地震，當局立即發布大海嘯警報與海嘯警報。

日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳指出，這場強震震央在石川縣能登地方，震央深度極淺，最大規模7.6。

目前發出大海嘯警報的石川縣能登已有第一波海嘯抵達，推測高度5公尺。石川縣能登輪島港實測有1.2公尺海嘯抵達、富山縣富山0.8公尺。

氣象廳也對以下地方的沿岸發布海嘯警報，包括新潟縣上中下越、佐渡、富山縣、山形縣、石川縣加賀、福井縣、兵庫縣北部，這些地區海岸預估海嘯高度3公尺。氣象廳呼籲民眾趕緊疏散至較高處。

氣象廳也對多處的沿岸發布注意海嘯訊息，包括北海道日本海沿岸南部、青森縣日本海沿岸、秋田縣、京都府、隱岐、北海道太平洋沿岸西部、鳥取縣、北海道日本海沿岸北部、島根縣出雲石見、山口縣日本海沿岸等。

日本 地震

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