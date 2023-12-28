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3人質遭誤殺 以方調查報告指軍人錯把求救當埋伏

中央社／耶路撒冷28日即時報導
以色列軍方15日在北加薩西傑亞（Shejaiya）誤殺三名人質，事發當時他們高舉白旗投降，初步調查令以色列舉國震驚。由左至右分別為海姆、塔拉爾卡和沙姆利茲。（取材自X）
以色列軍方15日在北加薩西傑亞（Shejaiya）誤殺三名人質，事發當時他們高舉白旗投降，初步調查令以色列舉國震驚。由左至右分別為海姆、塔拉爾卡和沙姆利茲。（取材自X）

以色列軍方28日公布調查報告說，以軍日前在加薩殺死3名以色列人質，是因為誤以為求救聲是「哈瑪斯」武裝分子引入埋伏的詭計，斷定以軍依當下最適判斷採取正當行動。

路透報導，巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）10月7日攻擊以色列南部城鎮時，擄走大約240名人質。以軍12月15日在加薩市（Gaza City）西傑亞區（Shejaiya）誤殺3名以色列人質，震驚全國。

以色列軍方公布調查得出的結論，判定「這起事件中沒有惡意，士兵是依當時最適判斷執行正確行動」。

聲明說，以色列國防軍（IDF）參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）「強調遵守標準作戰程序至關重要」。

他說：「在沒有立即威脅和辨識不是明顯敵人的情況下，如有機會，有必要在開火前檢查片刻。」

調查發現，在激烈交火那幾天，沒有情資顯示人質被關在那些以軍遭遇猛烈攻擊的建築物中。

以色列軍方表示，相關畫面顯示人質脫下上衣，其中一人揮舞白旗，但當時沒認出他們是人質，是在檢查他們的遺體後才發現。

人質的求救聲也遭誤判，以軍以為那是哈瑪斯企圖將他們引入埋伏的詭計。

哈勒維說：「以色列國防軍在這起事件中解救人質任務失敗…整個指揮鏈感覺對這起艱難事件負有責任，也對此結果感到遺憾，與3名人質的家屬同感悲痛。」

以哈雙方11月休戰一周，哈瑪斯當時釋放約110名婦孺和外籍人士，換取以色列釋放獄中的巴勒斯坦女性和青少年囚犯。目前還有上百名人質被扣在加薩走廊（Gaza Strip），以色列政府達成協議讓人質獲釋的壓力日增。

以色列 哈瑪斯 加薩

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