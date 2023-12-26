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土耳其國會外委會終批准 瑞典加入北約更進一步

中央社伊斯坦堡26日綜合外電報導
瑞典外長比爾史特龍。(路透)
瑞典外長比爾史特龍。(路透)

土耳其國會由執政黨正義發展黨（AK Party）控制的外交委員會今天批准瑞典加入北約案，在瑞典申請加入19個月後，這是重大一步，瑞典距離加入北約越來越近，入盟案接著將送交國會全會表決。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）對此表示讚許，並呼籲土耳其和匈牙利「儘快」完成批准程序。

瑞典外長比爾史特龍（Tobias Billstrom）也對此表示歡迎，並期待加入北約。

國會全會目前仍不清楚何時表決，可能在數週內，由於總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）的執政聯盟在國會擁有多數席次，入盟案預料將通過，接著由厄多安簽署成為法律，走完這項讓部分盟邦深感挫折、同時考驗土耳其與西方關係的程序。

不過外委會主席歐克台（Fuat Oktay）在表決後淡化對國會全會將迅速表決的預期，告訴記者表決時間將由國會議長決定。

俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭後，瑞典和芬蘭放棄了數十年的軍事不結盟立場，尋求加入美國領導的北約。

瑞典和芬蘭的申請很快就獲得土耳其和匈牙利之外的所有北約成員國批准。由於土耳其和匈牙利最終態度軟化，芬蘭今年4月被接納成為北約第31個成員國。

不過土耳其和匈牙利仍然反對瑞典加入，其中土耳其被視為主要入盟障礙。土耳其反對的理由是瑞典保護其視為恐怖分子的團體。

在瑞典鎮壓被土耳其稱為恐怖分子的庫德族（Kurdish）團體後，厄多安7月起不再反對瑞典加入北約。

但厄多安本月表示，要等美國國會批准土耳其購買數十架F-16戰鬥機和備用零件的要求，且加拿大等其他北約盟國解除對土耳其的武器禁運後，土耳其國會才會批准瑞典加入北約案，使這個問題變得複雜而棘手。

美國智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）駐安卡拉辦公室負責人恩盧希札契克利（Ozgur Unluhisarcikli）稍早告訴法新社：「瑞典加入北約和出售F-16給土耳其，將在某種程度上協調處理…因為很遺憾地，兩國都不信任對方。」

拜登政府多次承諾推動價值200億美元的F-16銷售計畫，但美國國會議員擔心土耳其涉嫌侵犯人權，且過去與希臘關係緊張，因此阻止這項軍售。

恩盧希札契克利說：「（土耳其）國會對於瑞典加入北約的問題沒有達成強烈共識，美國國會對於向土耳其出售F-16也沒有強烈共識。」

此外，厄多安在以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織「哈瑪斯」（Hamas）爆發戰爭後的反以色列言論也令華府擔憂。

恩盧希札契克利說：「儘管這些問題並不相關，土耳其支持哈瑪斯的聲明仍使F-16軍售流程更加複雜…但如果拜登和厄多安展現必要意志，我們可以預期流程很快就會走完。」

土耳其 瑞典 北約

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