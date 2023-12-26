我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這個工作年薪逾14萬 卻最多人想離職

紐時：川普若贏得大選 2025年將擴大中國進口關稅

譚德塞年終談話 籲建立「大流行病協定」防未來疫情

編譯高詣軒／即時報導
世界衛生組織秘書長譚德塞15日在日內瓦世衛總部舉行記者會。(路透)
世界衛生組織秘書長譚德塞15日在日內瓦世衛總部舉行記者會。(路透)

法新社報導，鑒於新冠疫情時暴露出的防疫缺口，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞在26日的年終談話呼籲各國締結里程碑式的「大流行病協定」，妥善防範未來潛在疫情。談到當前以巴衝突，他也敦促強化在加薩的救援行動。

譚德塞表示，新冠疫情近三年來的「危機、痛苦和損失」過去，2023年為對抗重大衛生挑戰的轉捩點，但也歷經「巨大且可避免的苦難」。

譚德塞說，世衛今年5月已宣布新冠疫情不再是全球公共衛生緊急事件，對世界各地民眾是一大轉折點，「我樂見生活已回歸正常」；同月，世衛也對猴痘（Mpox）做出類似宣布。該組織也批准了瘧疾、登革熱和腦膜炎的新疫苗。

針對本月稍早落幕的COP28聯合國氣候峰會，譚德塞說氣候變遷對健康的影響在峰會上備受矚目，然而2023年也充斥龐大、可避免的苦難和衛生威脅。他提到巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯對以色列的「野蠻」攻擊，隨後加薩遭受「毀滅性的」攻勢。

根據法新社援引以、巴當局資料，哈瑪斯10月7日對以國發動的突襲導致約1,140人喪命，多為平民；以軍對加薩走廊的廣泛轟炸和地面入侵，則使當地已有20915人喪生，多為婦孺。

譚德塞也對霍亂捲土重來表示擔憂。

譚德塞 疫情 加薩

上一則

伊拉克痛批美國對境內空襲 釀1死18傷

下一則

移監北極自嘲可當聖誕老人 俄反對派領袖：我沒事

延伸閱讀

商船遇擊頻傳 印度海軍部署軍艦與巡邏機嚇阻

商船遇擊頻傳 印度海軍部署軍艦與巡邏機嚇阻
戰爭的代價 以財政部估2024年國防開支增加至少83億美元

戰爭的代價 以財政部估2024年國防開支增加至少83億美元
平安夜斷魂 以空襲加薩逾百死 36醫院剩9間

平安夜斷魂 以空襲加薩逾百死 36醫院剩9間
以色列內閣商議埃及3階段停戰協議 內容違背以哈主要目標恐破局

以色列內閣商議埃及3階段停戰協議 內容違背以哈主要目標恐破局

熱門新聞

多名學生攀在布拉格查理大學的窗台外躲避槍手，險象環生。(擷自X@elirozic)

捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷

2023-12-21 17:06
奇幻文學巨著「魔戒」的一位同人小說寫手對管理原作者托爾金（右）財產的遺產委員會提告，不僅官司遭到駁回，更打輸了自行出版小說的版權訴訟。資料照片。（美聯社）

告「魔戒」原版權擁有者不成 同人小說作者被判侵權、所有作品遭銷毀

2023-12-19 06:15
以色列國家安全局公布一段審問加薩醫院負責人的影片，該負責人在影片中表示，他與醫院中約百名醫護人員是哈瑪斯成員。(取自以色列國家安全局)

加薩醫院主管：我是哈瑪斯 有上百名成員藏在我們醫院

2023-12-20 18:41
菲律賓一名48歲男子日前在鄉間道路騎摩托車時，被一條約三公尺長的巨蟒擋住去路，隨後手臂遭猛咬，身體也被纏緊。他抓住蛇頭並咬下蛇脖子的一大塊肉，最後驚險脫困。圖為示意圖。美聯社

遭猛咬纏緊 菲男「咬死3公尺長巨蟒」驚險脫困

2023-12-23 11:24
江助坦言，過去國高中時期戴著眼鏡，對自己的外貌缺乏信心，考上東京大學後，他開始專研時尚，信心與日俱增。（翻攝自TikTok @ut_darlin_idol、IG @ut_darlin_idol）

學霸做什麼都強？東大生換臉兼職做牛郎 短短1年搖身成紅牌

2023-12-24 04:46
梅根步出鏡頭前想與團隊某人碰拳，結果失誤沒碰著，引眾人爆笑。（取材自Instagram）

哈利王子妃梅根在廣告裡擔任打包煮熱飲助手

2023-12-20 05:26

超人氣

更多 >
威廉凱特聖誕節曬3子女燦笑照 夏綠蒂公主穩坐C位搭肩兄弟倆

威廉凱特聖誕節曬3子女燦笑照 夏綠蒂公主穩坐C位搭肩兄弟倆
星級評論／劉詩詩為「生孩子」降格 「一念關山」魔轉成「癲劇」

星級評論／劉詩詩為「生孩子」降格 「一念關山」魔轉成「癲劇」
12星座斷捨離排行：金牛就愛東西多、這星座「物品到手絕不丟」

12星座斷捨離排行：金牛就愛東西多、這星座「物品到手絕不丟」
這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢

這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢
湯姆克魯斯愛女長大有如媽媽翻版 在校內也不提老爸

湯姆克魯斯愛女長大有如媽媽翻版 在校內也不提老爸