譚德塞年終談話 籲建立「大流行病協定」防未來疫情

世界衛生組織秘書長譚德塞15日在日內瓦世衛總部舉行記者會。(路透)

法新社報導，鑒於新冠疫情 時暴露出的防疫缺口，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞 在26日的年終談話呼籲各國締結里程碑式的「大流行病協定」，妥善防範未來潛在疫情。談到當前以巴衝突，他也敦促強化在加薩 的救援行動。

譚德塞表示，新冠疫情近三年來的「危機、痛苦和損失」過去，2023年為對抗重大衛生挑戰的轉捩點，但也歷經「巨大且可避免的苦難」。

譚德塞說，世衛今年5月已宣布新冠疫情不再是全球公共衛生緊急事件，對世界各地民眾是一大轉折點，「我樂見生活已回歸正常」；同月，世衛也對猴痘（Mpox）做出類似宣布。該組織也批准了瘧疾、登革熱和腦膜炎的新疫苗。

針對本月稍早落幕的COP28聯合國氣候峰會，譚德塞說氣候變遷對健康的影響在峰會上備受矚目，然而2023年也充斥龐大、可避免的苦難和衛生威脅。他提到巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯對以色列的「野蠻」攻擊，隨後加薩遭受「毀滅性的」攻勢。

根據法新社援引以、巴當局資料，哈瑪斯10月7日對以國發動的突襲導致約1,140人喪命，多為平民；以軍對加薩走廊的廣泛轟炸和地面入侵，則使當地已有20915人喪生，多為婦孺。

譚德塞也對霍亂捲土重來表示擔憂。