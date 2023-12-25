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日本人力荒 擬下修鐵路司機員年齡門檻至18歲

編譯盧思綸／即時報導
日本考慮下修鐵路司機員年齡資格至18歲，國土交通省研議最快在2024財年修改鐵路國考規定，盼解決基層人力吃緊問題。(新華社)
日本考慮下修鐵路司機員年齡資格至18歲，國土交通省研議最快在2024財年修改鐵路國考規定，盼解決基層人力吃緊問題。(新華社)

日經亞洲報導，日本政府考慮下修鐵路司機員年齡資格，從現行規定的20歲調低至18歲，國土交通省已組成專家小組，研議最快在2024財政年度修改鐵路國考規定，盼解決地方鐵路基層人力吃緊問題。

屆時包括站務員和調度員的應試年齡資格也會同步下修，至於培訓課程年齡門檻也有望調低。

在日本，只要通過各地方交通局國鐵考試或完成政府核准培訓課程，即可取得鐵路司機員駕照

根據現行規定，18歲高中畢業加入鐵路公司至少要花2年時間才能成為調度員，未來修改規定後則可加快職涯進程。

目前日本許多地方鐵路因調度員不足導致列車時刻表混亂，比如長崎一條地方鐵路因調度員退休，從10月中旬起將近2個月被迫縮減周間車班，包括福井縣和愛媛縣也面臨同樣難題。

2022財政年度總共發放2,461張鐵路司機員駕照，相比最高紀錄的2014財政年度下滑8%，可見年輕一代似乎對這個曾經熱門卻需要熬夜、早起和通霄輪班的職業望之卻步。

根據2020財政年度官方統計數據，日本國營、私營和市營鐵路共35,000名司機員，相比10年前減少2%，加之老一輩司機員陸續退休，人數恐怕再加速減少。

除此之外，地方路線乘客量減少也引發部分路線停運的討論。

日本 駕照 退休

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