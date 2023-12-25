見不到孫兒很失落 但哈利、梅根不返英讓查爾斯鬆了口氣

哈利（右）與梅根今年仍不返英過耶誕。（路透資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 ，和皇室之間的緊張氣氛尚未化解，原本各方關注英王查爾斯是否會邀小兒子與兒媳帶著他們一雙子女返英與其他的皇室家庭們一起過聖誕，現在看來哈利與梅根今年是沒有可能回英國與家人團聚，皇室專家反而稱，查爾斯感到鬆了一口氣，哪怕他真的很希望能見到孫子亞契與孫女莉莉。

查爾斯對哈利、梅根回英國過節有顧慮，理由當然人盡皆知，他們在Netflix 紀錄片與哈利的專書中，都曾指名道姓的爆其他皇室重要親戚們的料，把彼此關係弄僵，更何況皇室成員們向來只接受被捧在手掌心、看來樣樣完美，絕對不肯將自身的不光彩一面公開在公眾眼前。哈利與梅根這麼做，自然讓大家都討厭，也不可能等到他們期待已久的、皇室成員為虧待他倆而道歉。於是，在歐美家庭都要團圓的聖誕佳節，他們和兩個孩子，又沒有受邀，不得不缺席。