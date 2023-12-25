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毛孩比嬰孩多？南韓寵物推車銷量超越嬰兒車

編譯吳孟真／綜合外電
南韓出生人口逐年下降，卻有愈來愈多人飼養寵物，當地最大網購平台的數據顯示，今年寵物推車銷售量已超越嬰兒車。 路透
南韓出生人口逐年下降，卻有愈來愈多人飼養寵物，當地最大網購平台的數據顯示，今年寵物推車銷售量已超越嬰兒車。 路透

南韓最大網購平台Gmarket 25日公布，今年寵物推車的銷售量，首度超越嬰兒車，這或許是該國出生人數逐漸下降的最新例證。

該平台數據顯示，今年前3季售出的推車，57%為寵物專用，其餘才是嬰兒推車。寵物推車占比明顯較2021年時的33%和2022年時的36%還多。

一位Gmarket主管指出，該平台上寵物用品的銷售量也持續增加，嬰兒用品的銷售量則正在減少，而今年兩種推車銷售比率顯著轉變的背後原因，值得進一步探究。

愈來愈多南韓家庭選擇領養寵物，並花錢在毛小孩身上，這和當地出生率和出生人口雙雙下降的現象，形成明顯對比。

南韓統計局資料顯示，2000年國內總生育率（TFR）為1.48，此後逐漸降低，2010年達1.23，2020年為0.84，2022年則降至0.78。統計局預期此數字將持續下降，今年估計為0.72，明年可能降至0.68。

資料也顯示南韓出生嬰兒數逐漸下降。2000年新生兒人數為64萬，2022年已低於25萬。相反的，飼養寵物的家庭數目則持續成長。南韓農林畜產食品部近期統計，目前有逾25%的南韓人口飼養寵物。

南韓出生人口逐年下降，卻有愈來愈多人飼養寵物。今年寵物推車銷售量已超越嬰兒車。美...
南韓出生人口逐年下降，卻有愈來愈多人飼養寵物。今年寵物推車銷售量已超越嬰兒車。美聯社

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