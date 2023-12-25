以色列狂轟加薩 修女嘆：只聽到轟炸聲怎麼慶祝？

以色列今天轟炸遭圍困的加薩地區，身處加薩的巴勒斯坦人直言，今年聖誕節「沒有絲毫喜悅」。圖為以色列伯利恆的福音路德教會，男子在一個裝置上點燃蠟燭，該裝置上有一個象徵嬰兒耶穌的雕像躺在石窟的廢墟中。路透

以哈戰爭尚未看到結束跡象，以色列 今天又轟炸遭圍困的加薩 地區，身處加薩的巴勒斯坦人直言，今年聖誕節 「沒有絲毫喜悅」。哈瑪斯稱戰爭已奪走逾2萬條人命。

法新社報導，巴勒斯坦城市伯利恆（Bethlehem）位於以色列占領的約旦河西岸（West Bank），被基督徒視為耶穌誕生之地。不過，今年當地節慶活動遭取消，往年通常擠滿人潮的街上幾乎看不到特地前往的信徒或遊客。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）通報，今天稍早加薩走廊（Gaza Strip）中部地區遭遇50起襲擊，地點包括紐瑟拉特（Nuseirat）難民營。

在近期戰鬥熱點、加薩南部城市甘尤尼斯（Khan Yunis）的一家醫院裡，民眾沙葉（Fadi Sayegh）表示，他今年不會慶祝聖誕節。

沙葉在接受透析治療時受訪直言：「沒有絲毫喜悅，沒有聖誕樹，沒有節慶裝飾，沒有家族聚餐，也沒有慶祝活動...我祈禱戰爭趕快結束。」

天主教耶路撒冷宗主教區（Latin Patriarchate of Jerusalem）指出，一對基督徒母女本月稍早在加薩的天主教堂遭一名以色列狙擊手殺害。

教堂修女薩拉（Nabila Salah）告訴法新社：「所有聖誕節慶祝活動都被取消了...當我們聽到的是戰車和轟炸的聲音而非鐘聲，我們要怎麼慶祝？」

法新社依以色列提供的數據統計，哈瑪斯鬥士10月7日跨境突襲以色列南部，殺害約1140人，其中大部分是平民，還挾持250名人質。

哈瑪斯大規模突襲以色列，引發雙方開戰，以色列矢言要剷除哈瑪斯。

加薩衛生部門稱說，以色列的軍事行動包括大規模空襲，已造成2萬424人喪生，其中多為婦孺。

以哈戰爭為今年的聖誕節蒙上陰影之際，羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）昨天呼籲和平，為全球聖誕節慶祝活動拉開序幕。