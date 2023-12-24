我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

創業在美國／永生花花藝師 全職媽重啟人生

國稅局豁免近10億欠稅滯納金 460萬人受惠

NASA探月計畫 日本女太空人有望加入、站上月球表面

中央社／東京24日綜合外電報導
圖為阿提米絲1號。（路透）
圖為阿提米絲1號。（路透）

多家日媒報導，美國主導的月球探測計畫「阿提米絲」（Artemis），已知日美已就讓至少兩名日本太空人登陸月球表面展開最後協調。人選之一可能包括今年剛通過招考的女太空人。

日本放送協會（NHK）報導，一旦正式決定讓日本太空人登月，將是首度有日本人站上月球表面，成為日本太空探索的一大轉捩點。

富士新聞網報導，阿提米絲計畫參與國家包括日本及歐盟，目標是進行月表探測及建設月表基地等，將是繼半個世紀前的阿波羅計畫後，再度有載人登陸月表的行動，受到外界高度期待。

相關人士透露，已知至少會有兩名日本太空人可望參與登陸月表活動，日美正在進行最後協調。阿提米絲計畫預定在2025年後登陸月表，一旦日美正式決定的話，將是首度有日本人站上月表。

相關人士表示，已知今年剛通過日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）招考的28歲米田亞優（音譯），有可能是屆時登陸月表的日本太空人之一。米田在通過招考前曾在日本紅十字會醫療中心擔任醫師。

米田跟另一位通過招考的46歲諏訪理今年4月及7月分別加入JAXA，正在筑波太空中心進行基礎訓練，未來將前往美國國家航空暨太空總署（NASA）等地接受成為合格太空人的必要訓練，預計2025年3月左右可正式獲認定為合格太空人。

米田日前受訪時談到月球探索時曾說，月球是許多人憧憬與心生嚮往的地方，「如果有機會，我也想挑戰看看」。

日本經濟新聞報導，已知日美正就讓日本太空人登陸月球表面展開最後協調，原則上最快2024年1月簽署一份載明關於在月表活動的合作內容文件。

日本針對太空人在月表活動部分，由JAXA跟豐田汽車合作推動研發月表探測車。相關人士透露，美方為回應日方所做貢獻，原則上將提供日本太空人登陸月表的機會，接下來將討論相關細節。

日本電視台（Nippon TV）報導，日美正協調讓至少兩名日本太空人參加阿提米絲計畫，日本文部科學大臣將於2024年赴美與NASA正式簽署相關文件。

太空人 日本 NASA

上一則

印尼冶煉爐爆炸 12死、39重傷

延伸閱讀

日本無償提供防衛裝備 對象擬擴及越南及吉布地

日本無償提供防衛裝備 對象擬擴及越南及吉布地
入冬最強寒流侵襲日本 各地接連傳災情 交通中斷、民眾除雪也摔倒

入冬最強寒流侵襲日本 各地接連傳災情 交通中斷、民眾除雪也摔倒
「每天花14分鐘穿制服」日本郵便員工不滿穿衣不算工時提告

「每天花14分鐘穿制服」日本郵便員工不滿穿衣不算工時提告
「流浪番茄」失蹤8月找到了 他洗刷水果小偷罪名

「流浪番茄」失蹤8月找到了 他洗刷水果小偷罪名

熱門新聞

多名學生攀在布拉格查理大學的窗台外躲避槍手，險象環生。(擷自X@elirozic)

捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷

2023-12-21 17:06
奇幻文學巨著「魔戒」的一位同人小說寫手對管理原作者托爾金（右）財產的遺產委員會提告，不僅官司遭到駁回，更打輸了自行出版小說的版權訴訟。資料照片。（美聯社）

告「魔戒」原版權擁有者不成 同人小說作者被判侵權、所有作品遭銷毀

2023-12-19 06:15
以色列國家安全局公布一段審問加薩醫院負責人的影片，該負責人在影片中表示，他與醫院中約百名醫護人員是哈瑪斯成員。(取自以色列國家安全局)

加薩醫院主管：我是哈瑪斯 有上百名成員藏在我們醫院

2023-12-20 18:41
中國洗腦神曲「科目三」，被俄國芭蕾舞團使用，引起現場一片震撼。（取自青蜂俠）

俄羅斯芭蕾舞團跳神曲「科目三」 網友：統一全球了

2023-12-16 10:50
投資公司「安卓控股」董事經理拿督蔡文傑驚傳因呼吸困難猝逝，得年45歲。（取材自Instagram）

大馬商界聞人蔡文傑驚傳猝逝 安卓控股董事經理得年45歲

2023-12-16 20:09
菲律賓總統小馬可仕表示，菲國正努力解決南海的「勘探問題」，以便在這塊資源豐富的海域著手進行新的能源勘探計畫，來滿足菲律賓的能源需求。(路透)

中菲對立升溫 菲律賓尋求解決南海勘探問題

2023-12-17 09:06

超人氣

更多 >
簡單致勝 今年這檔美股ETF超賺 擊敗花俏選股策略

簡單致勝 今年這檔美股ETF超賺 擊敗花俏選股策略
紐約3華男 維州調包蘋果真品獲利近10萬 終落網

紐約3華男 維州調包蘋果真品獲利近10萬 終落網
呼吸道疫情嚴峻 鍾南山分析2原因：不建議長期戴口罩

呼吸道疫情嚴峻 鍾南山分析2原因：不建議長期戴口罩
港星合照童星 30年後…孩子變猛男他0改變

港星合照童星 30年後…孩子變猛男他0改變
「與惡2」正式開鏡 網驚少了吳慷仁 更期待雙視帝尬戲

「與惡2」正式開鏡 網驚少了吳慷仁 更期待雙視帝尬戲