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加薩37.8萬人「災難性飢餓」 排隊數小時只為吃一口飯

中央社／加薩市23日綜合外電報導
加薩走廊因戰火導致糧食極度匱乏，許多巴勒斯坦人21日在加薩南端城市拉法排隊領取食物。（美聯社）
加薩走廊因戰火導致糧食極度匱乏，許多巴勒斯坦人21日在加薩南端城市拉法排隊領取食物。（美聯社）

據聯合國飢餓監測系統報告，加薩走廊有逾37萬8000人正經歷「災難性飢餓」。當地分發餐食的志工說，當孩子們抱怨吃不飽，實令人心情沉重，此時多數志工都會犧牲自己的餐點。

法新社報導，在加薩南端城市拉法（Rafah）慈善中心Tkiyeh，一名28歲志工表示，這裡有數千人大排長龍，就為一點食物。

他自己也是從加薩市（Gaza City）流離失所到此地，但自願為面臨同樣境況的民眾做飯。

他告訴法新社說：「對我來說，最困難的時刻是分發餐食的時候。」

他說：「當沒有更多的食物，孩子們抱怨他們沒有吃飽時，我真感到心痛。」

面對這些請求時，大多數志工都會犧牲自己的餐點。

加薩走廊因戰火導致糧食極度匱乏，許多巴勒斯坦人21日在加薩南端城市拉法排隊領取食...
加薩走廊因戰火導致糧食極度匱乏，許多巴勒斯坦人21日在加薩南端城市拉法排隊領取食物。（美聯社）

為判斷糧食危機嚴重程度而制定全球標準的「糧食安全階段綜合分類」（Integrated Food Security Phase Classification，IPC）報告數字顯示，截至12月初，有200多萬加薩人已面對著嚴重的糧食不安全，其中超過37萬8000人正在經歷「災難性飢餓」。

在拉法，民眾擠在熱騰騰的大鍋食物前，中間隔著一道屏障，大人和一群孩子拿著塑膠碗和小型鍋具等待著。

慈善機構人員表示：「小扁豆、布格麥食、豌豆和白腰豆都已從市場上消失。」這家機構每天為約1萬人提供服務。

這個慈善中心依賴捐款和志工才能運作下去，且必須不斷應付物資微少的問題。

加薩走廊拉法糧食匱乏，當地民眾23日在分配麵包。（歐新社）
加薩走廊拉法糧食匱乏，當地民眾23日在分配麵包。（歐新社）

懷孕5個月的巴巴赫（Nur Barbakh）從甘尤尼斯（Khan Yunis）流離至此，慈善中心還沒開門，她就已經在門前等了好幾個小時。

巴巴赫說：「有時我派12歲的大兒子來，但他會被毆打。他哭著回去，兩手空空。」

「若沒有這個慈善中心，我們就什麼都沒有了。」她手裡拿著3個番茄和兩塊錢，她說找不到麵包。

她表示：「我的孩子們瘦了很多，晚上會餓得醒過來。」她說正考慮是否回去甘尤尼斯的家，儘管以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）正在那裡激戰。

她說：「死在家裡當一個烈士，總比餓死要好。」

加薩 巴勒斯坦 哈瑪斯

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