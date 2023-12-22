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印度北方恐怖攻擊釀4士兵死 媒體：可能與中巴有關

中央社新德里22日專電
印度北部查摩與克什米爾（Jammu and Kashmir）聯邦屬地昨天發生恐怖攻擊，有4名士兵遇襲死亡。圖為22日在印度查摩，右翼印度教團體人士抗議印度士兵遭殺害並焚燒巴基斯坦國旗。美聯社
印度北部查摩與克什米爾（Jammu and Kashmir）聯邦屬地昨天發生恐怖攻擊，有4名士兵遇襲死亡。圖為22日在印度查摩，右翼印度教團體人士抗議印度士兵遭殺害並焚燒巴基斯坦國旗。美聯社

印度北部查摩與克什米爾（Jammu and Kashmir）聯邦屬地昨天發生恐怖攻擊，有4名士兵遇襲死亡。印度媒體今天報導，事件可能與巴基斯坦及中國有關聯。

根據印度陸軍第16兵團的通報，昨天下午3時45分，兩輛軍車在查摩與克什米爾的彭琪縣（Poonch）山區遭到不明武裝分子襲擊，有4名士兵喪生，其中有2人的屍體被截肢，武器被劫走，另有3名士兵受傷。

印度軍方定調為恐怖攻擊，在事發後立即封鎖事發山區，追捕犯案分子。

印度與巴基斯坦均聲稱擁有克什米爾的主權，並各自控制部分地區，自1980年代後期開始，武裝分離分子開始在克什米爾活躍。

印度國際亞洲新聞社（ANI）今天引述消息人士報導，大約有25至30名巴基斯坦恐怖分子藏匿在彭琪縣一帶，伺機發動攻擊。

報導說，這是巴基斯坦與中國大陰謀的一部分。印度之前曾從彭琪縣調兵到印中邊界，以對抗中國部隊，彭琪縣一旦陷入動亂，將迫使印度分心旁顧，無法全心應付中國。

2020年6月中旬，印度與中國的邊境部隊在加萬谷（Galwan Valley）發生衝突，印方20名士兵喪生，中方傷亡人數不明。此後，印度陸軍在實際控制線沿線部署了大約6萬8000名士兵，與中國士兵對峙。

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