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南韓大學入學試提前90秒收卷 考生索賠每人2000萬韓元

編譯周辰陽／即時報導
南韓學生11月16日在首爾一所學校等候參加年度大學修學能力試驗。（路透）
南韓學生11月16日在首爾一所學校等候參加年度大學修學能力試驗。（路透）

南韓有一群學生因為大學入學考試第一科比預定時間提前90秒結束而狀告政府，要求每人獲賠2000萬韓元（約1.5萬美元），也就是重考讀書一年的費用。

BBC報導，南韓堪稱「惡名昭彰」的大學修學能力試驗「修能」（Suneung）是一場長達8個鐘頭的馬拉松，考生要連續進行多個科目的測驗。這也是全世界最困難的測驗之一，結果不只決定升學就業，甚至還會影響到未來的婚配交往。為了幫助考生集中精神，政府在考試期間採取了多項措施，像是關閉領空與推遲股市開盤。

根據報導，至少39名學生19日提出訴訟，宣稱第一科「韓文」考試期間，首爾一個試場鈴聲提前響起，一些考生當場抗議，但監考教師仍收走答卷。

雖然教師在下一科開始前承認錯誤，並且在午休時間還給他們一分半，但考生只能在試卷留下的空白欄位做答，而且不准更動任何寫好的答案。

今年的「修能」成績於8日公開，提告的考生稱他們感到非常沮喪，因此在應考其他科目時無法專心，據報有些人甚至放棄考試直接回家。

官員指出，負責該特定試場的監考人員看錯了時間。考生委任的律師金佑錫（譯音）告訴當地媒體，這個錯誤影響了學生其餘科目的考試，教育主管部門也尚未道歉。

南韓 升學 就業

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