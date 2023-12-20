日本擬放寬殺傷力武器出口 向美國出口愛國者飛彈

日本政府正在研擬向美國出售日製「愛國者飛彈」。(美聯社)

烏俄戰爭交火至今，美國持續力挺軍援，但面對烏克蘭 防空系統的嚴重短缺以及國會資金僵局問題，華府 愈加仰賴盟友提供緊急武器支援。最新消息指出，日本 政府正在研擬向美國出售日製「愛國者飛彈」（Patriot missile）。

日經新聞報導，日本政府官員將與執政黨協商敲定細節，國家安全保障會議將在年底做出決定。

報導指出，這將成為日本2014年制定《防衛裝備轉移三原則》以來首次出口具有殺傷力的裝備成品。

日本政府最快將於22日修改《防衛裝備轉移三原則》的操作指南。美國授權日本生產愛國者地對空飛彈，但根據目前規定，日本僅能向美國出口根據授權生產的零部件，修訂完成後，將可向授權方出口武器成品。

新制度將規定，當授權方向第三國輸送武器時需提前獲得日本同意，且不得向處於戰鬥狀態的國家和地區輸出。但也有方案允許經由美國向不處於戰時的歐洲等國輸送裝備。

此前日本也有出口成品裝備的先例，曾向菲律賓提供預警雷達，但雷達不具備殺傷力。

華盛頓郵報報導，日本不會將愛國者飛彈直接運送到烏克蘭，而是考慮提供數十枚飛彈給美國，以便補充專門用於日本和印度-太平洋地區的庫存。此舉將補給華府庫存，能夠靈活第向烏克蘭運送更多先進的防空系統，因為基輔準備在今年冬季迎擊俄羅斯的空襲，迫切需要該防空系統。

報導指出，美國總統拜登8月在大衛營與南韓舉行歷史性三方峰會期間向日本首相岸田文雄提出該問題，上個月在舊金山舉行APRC峰會時又一次提問。

日本將會提供愛國者飛彈PAC-2和PAC-3兩種型號，前者攔截方式為破片撞擊，後者為直接撞擊獵殺。分析師指出，更先進的PAC-3型飛彈每枚要價400萬美元。