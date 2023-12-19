終止、中止差很大 美不滿議案措辭 安理會推遲加薩人道停火表決

聯合國安理會原訂18日表決加薩人道停火議案，不過美國不滿措辭打回票，安理會遂推遲至19日。聯合國大會12日壓倒性通過決議，呼籲以色列立即實施人道停火。(美聯社)

英國衛報報導，聯合國 安全理事會原訂18日針對呼籲在加薩 實施人道停火進行決議，不過美國不滿議案措辭打回票，安理會遂推遲表決至19日，盼爭取時間取得美方支持。

本次議案由阿拉伯聯合大公國擬定，美國表示無法支持內文使用「終止衝突」（cessation of hostilities），但可以接受「中止衝突」（suspension of hostilities）。對此，阿拉伯聯合大公國認為，白宮顯然試圖在找可以支持的說法，而不只是單純否決議案，因此並未感覺遭受打擊。

事實上，美國政府內部對於挺以立場的分歧持續擴大。部分官員認為政府低估全球南方（Global South）對美國的失望程度，一邊要求俄羅斯停止入侵烏克蘭，一邊為巴勒斯坦人遭大規模殺戮找了諸多理由。

儘管華府高層外交人員陸續出訪以色列 ，敦促內唐亞胡政府改變對加薩的軍事策略，可惜成效有限。

不過倘若美國同意安理會此次的中止衝突議案，這將是美方向以色列表達失望最明顯的訊息。

另一方面，聯合國大會甫於12月12日壓倒性通過決議，呼籲以色列立即對加薩實施人道停火，共153票贊成，另有23國棄權，包含以色列和美國等10國反對。

安理會常任理事國無法否決大會議案，可是大會僅能表達國際社會輿論，不具備安理會決議應有的法律效力。